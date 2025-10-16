Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़आस्थाdhanteras 2025 avoid these 5 mistakes hindi

धनतेरस पर भूलकर भी ना करें ये 5 गलतियां, मां लक्ष्मी होंगी निराश

संक्षेप: Avoid these mistakes on Dhanteras: धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहते हैं। इस खास दिन पर कुछ चीजों की मनाही होती है। भूलकर भी इस दिन कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। नीचे जानें आखिर धनतेरस के दिन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए।

Thu, 16 Oct 2025 03:23 PMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
धनतेरस पर भूलकर भी ना करें ये 5 गलतियां, मां लक्ष्मी होंगी निराश

Dhanteras 2025: इस वीकेंड यानी 18 अक्टूबर को धनतेरस मनाया जाएगा। इसे धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इस खास दिन पर मां लक्ष्मी, भगवान गणेश, धन्वंतरि और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। धनतेरस पर की गई खरीददारी को काफी शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन की गई खरीददारी से धन-धान्य में 13 प्रतिशत की वृद्धि होती है। इस खास दिन पर सोने-चांदी से लेकर बर्तन और कई विशेष चीजें खरीदने का रिवाज है। वहीं इस दिन को लेकर खास नियम भी हैं। माना जाता है कि इस दिन कुछ चीजों की मनाही होती है, जिसका पालन करना जरूरी है। अगर इन नियमों का पालन ना किया जाए तो मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। नीचे विस्तार से समझिए कि धनतेरस पर क्या-क्या नहीं करना है?

1. धनतेरस की शाम को घर के किसी भी कोने में झाड़ू ना लगाएं। बता दें कि धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। इस दौरान शाम में घर में झाड़ू लगाने से बचना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से दरिद्रता आती है। वहीं मान्यता ये भी है कि ऐसा जिस घर में होता है, वहां से मां लक्ष्मी रुठकर वापस चली जाती हैं।

2. धनतेरस पर तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। इस दिन लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। इन चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए।

3. धनतेरस वाले दिन नमक का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। शाम को तो ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा करने से राहु दोष लगता है। वहीं मां लक्ष्मी भी निराश होती हैं।

4. धनतेरस के दिन कभी भी पैसे उधार नहीं देने चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी दबे पांव वापस चली जाती हैं। ऐसे लोगों के घरों में भगवान कुबेर और मां लक्ष्मी कभी नहीं रुकते हैं।

5. धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा काफी पुरानी है। हालांकि धार्मिक मान्यता के हिसाब से इस दिन घर में कभी भी खाली बर्तन नहीं लाना चाहिए। इस दिन बर्तन घर लाते वक्त उसमें लइया, खील और गट्टे रख देने चाहिए। इस दौरान खाली बर्तन में सुखी धनिया के दाने भी रखना शुभ माना जाता है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)