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घर के मंदिर में तांबे के लोटे में जल रखने से खुलते हैं सुख-समृद्धि के द्वार, ठाकुर जी का मिलता है आशीर्वाद

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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घर के मंदिर में तांबे के लोटे में जल रखने से सुख-समृद्धि के द्वार खुलते हैं और ठाकुर जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जानिए इस उपाय के फायदे, नियम और महत्व। मंदिर में तांबे का लोटा रखने से घर में शांति, धन और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।

घर के मंदिर में तांबे के लोटे में जल रखने से खुलते हैं सुख-समृद्धि के द्वार, ठाकुर जी का मिलता है आशीर्वाद

घर के मंदिर में तांबे के लोटे में साफ जल रखना एक परंपरा की तरह है। कई पुराने घरों में आज भी यह परंपरा जीवित है। मान्यता है कि मंदिर में तांबे के लोटे में साफ जल रखने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। ठाकुर जी सदैव प्रसन्न रहते हैं और परिवार पर उनकी कृपा बनी रहती है।

तांबे के लोटे का महत्व

तांबा एक ऐसा धातु है, जिसे आयुर्वेद और वास्तु शास्त्र दोनों में बहुत शुभ माना गया है। तांबा पानी को शुद्ध करने की क्षमता रखता है और इसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जब हम तांबे के लोटे में जल भरकर मंदिर में रखते हैं, तो यह जल पूरे घर में सकारात्मक कंपन फैलाता है। इससे वातावरण शुद्ध और पवित्र बना रहता है।

24 घंटे जल रखने की परंपरा

घर के मंदिर में तांबे के लोटे को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें 24 घंटे साफ जल भरा रहना चाहिए। रोज सुबह नया जल भरकर पुराने जल को फूलों पर या तुलसी के नीचे चढ़ा दें। इस परंपरा से मंदिर हमेशा जीवंत बना रहता है और ठाकुर जी का आशीर्वाद निरंतर बना रहता है।

सुख-समृद्धि और शांति का स्रोत

तांबे के लोटे में रखा जल घर की नेगेटिव ऊर्जा को कम करता है और पॉजिटिव वाइब्रेशन बढ़ाता है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है, मानसिक शांति मिलती है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है।

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ठाकुर जी को कैसे प्रसन्न करें?

तांबे का लोटा रखने के साथ-साथ रोज ठाकुर जी को भोग लगाएं, आरती करें और उनकी सेवा में तत्पर रहें। लोटे के जल को कभी सूखने ना दें। मान्यता है कि जब ठाकुर जी को लगता है कि उनके भक्त उन्हें भूखा नहीं रख रहे, तो वे स्वयं परिवार की रक्षा करते हैं। इससे घर में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं होती है।

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इन बातों का रखें ध्यान

लोटा हमेशा साफ रखें। इसमें गंदा या रुका हुआ जल ना छोड़ें। अगर लोटा पीतल का है तो उसे भी समय-समय पर साफ करें। लोटे को मंदिर के मुख्य स्थान पर रखें, जहां से ठाकुर जी इसे आसानी से देख सकें। इस छोटी-सी आदत से पूरे घर का माहौल बदल जाता है।

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तांबे के लोटे में जल रखना कोई जटिल नियम नहीं, बल्कि भक्ति का एक सुंदर रूप है। जो भक्त इस परंपरा को निष्ठा से अपनाते हैं, उनके घर में सुख-समृद्धि और शांति सदैव बनी रहती है। अगर आप भी अपने ठाकुर जी को कभी भूखा नहीं रखना चाहते, तो आज से ही मंदिर में एक छोटा-सा तांबे का लोटा रखकर इस परंपरा को शुरू कर दें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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