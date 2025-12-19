Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़आस्थाclothes ring to watch never share these 5 personal items otherwise problem increases
ज्योतिष शास्त्र: गलती से ना शेयर करें अपनी ये 5 चीजें, झेलने पड़ेगे कष्ट-परेशानी

ज्योतिष शास्त्र: गलती से ना शेयर करें अपनी ये 5 चीजें, झेलने पड़ेगे कष्ट-परेशानी

संक्षेप:

ज्योतिष शास्त्र और वास्तु के अनुसार, हमारे व्यक्तिगत सामान में हमारी ऊर्जा और कर्म जुड़े होते हैं। अगर हम इन्हें किसी के साथ शेयर करते हैं, तो हमारी सकारात्मक ऊर्जा दूसरे में चली जाती है और उनकी नकारात्मक ऊर्जा हमें प्रभावित करती है।

Dec 19, 2025 08:53 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
ज्योतिष शास्त्र और वास्तु के अनुसार, हमारे व्यक्तिगत सामान में हमारी ऊर्जा और कर्म जुड़े होते हैं। अगर हम इन्हें किसी के साथ शेयर करते हैं, तो हमारी सकारात्मक ऊर्जा दूसरे में चली जाती है और उनकी नकारात्मक ऊर्जा हमें प्रभावित करती है। इससे जीवन में कष्ट, परेशानी, धन हानि और स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं। विशेष रूप से कपड़े, अंगूठी, जूते-चप्पल, घड़ी और कंघी जैसी पर्सनल चीजें कभी शेयर नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं इनके नुकसान।

कपड़े शेयर करने से आर्थिक और स्वास्थ्य हानि

कपड़े हमारी त्वचा से सीधे जुड़े होते हैं और इनमें हमारी ऊर्जा सबसे ज्यादा रहती है। किसी के साथ कपड़े शेयर करने से उसकी नकारात्मक ऊर्जा आपको लग सकती है। ज्योतिष में कहा गया है कि इससे धन हानि होती है और लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। स्वास्थ्य में त्वचा रोग, एलर्जी या कमजोरी आ सकती है। अगर कोई जलन रखने वाला व्यक्ति आपके कपड़े पहने, तो उसकी बुरी नजर आपको प्रभावित करेगी। इसलिए अपने कपड़े कभी शेयर ना करें।

अंगूठी शेयर करने से भाग्य और रिश्तों में बाधा

अंगूठी या कोई ज्वेलरी ग्रहों से जुड़ी होती है। अगर आप अपनी अंगूठी किसी को देते हैं, तो आपके ग्रहों का प्रभाव उस पर चला जाता है। इससे भाग्य कमजोर होता है, रिश्तों में कलह आती है और विवाह या करियर में बाधा पड़ती है। ज्योतिष में अंगूठी को व्यक्तिगत रत्न माना जाता है, इसे शेयर करने से राहु का प्रभाव बढ़ता है। अगर कोई आपकी अंगूठी पहने, तो उसकी नकारात्मकता आपके जीवन में आ सकती है। इसलिए अपनी अंगूठी या कोई रत्न कभी उधार ना दें।

जूते-चप्पल शेयर करने से पद-प्रतिष्ठा और यात्रा में रुकावट

जूते-चप्पल पैरों से जुड़े होते हैं और वास्तु में पैरों को शनि से संबंधित माना जाता है। इन्हें शेयर करने से शनि दोष बढ़ता है और पद-प्रतिष्ठा कम होती है। यात्रा में रुकावट, दुर्घटना का भय या नौकरी में गिरावट आ सकती है। ज्योतिष के अनुसार, जूते में व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा सबसे ज्यादा जमा होती है। किसी के जूते पहनने से उसकी परेशानी आपको लग सकती है। इसलिए जूते-चप्पल कभी शेयर ना करें, यहां तक कि घर में मेहमान को भी नए दें।

घड़ी शेयर करने से समय और सफलता पर बुरा असर

घड़ी समय का प्रतीक है और ज्योतिष में समय शनि और राहु से जुड़ा है। अपनी घड़ी किसी को देने से समय पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे कार्यों में देरी, सफलता रुकना और मानसिक तनाव बढ़ता है। घड़ी व्यक्तिगत भाग्य से जुड़ी होती है और इसे शेयर करने से भाग्य कमजोर होता है। इसलिए घड़ी कभी उधार ना दें।

कंघी शेयर करने से मानसिक तनाव

कंघी बालों से जुड़ी है और बालों में व्यक्ति की ऊर्जा सबसे ज्यादा रहती है। कंघी शेयर करने से नजर दोष लगता है और मानसिक तनाव बढ़ता है। सिरदर्द, बाल झड़ना या निर्णय लेने में परेशानी हो सकती है। ज्योतिष में कंघी को व्यक्तिगत शुद्धता से जोड़ा जाता है और इसे शेयर करने से बुरी नजर का प्रभाव आ सकता है। इसलिए कंघी कभी किसी को ना दें।

ये छोटी लगने वाली आदतें जीवन में बड़ा कष्ट ला सकती हैं। इन चीजों को व्यक्तिगत रखें और दूसरों की भी ना लें। इससे जीवन में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

