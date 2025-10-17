Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़आस्थाchhath puja why women apply sindoor from forehead to nose
छठ पूजा पर महिलाएं नाक तक सिंदूर क्यों लगाती हैं? जानिए इसका महत्व

छठ पूजा पर महिलाएं नाक तक सिंदूर क्यों लगाती हैं? जानिए इसका महत्व

संक्षेप: छठ पूजा की खासियत यह है कि महिलाएं पूरे शृंगार में सजती-संवरती हैं, जिसमें नाक तक सिंदूर लगाना एक प्रमुख परंपरा है। लेकिन आखिर यह सिंदूर क्यों लगाया जाता है? इसका धार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है? आइए, इस लेख में विस्तार से जानते हैं।

Fri, 17 Oct 2025 10:18 PMNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

छठ पूजा भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र त्योहारों में से एक है, जो मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पूर्वी भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। यह सूर्य देव और छठी माता की पूजा का पर्व है, जो चार दिनों तक चलता है। इस दौरान महिलाएं कठोर व्रत रखती हैं और सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाती हैं। छठ पूजा की खासियत यह है कि महिलाएं पूरे शृंगार में सजती-संवरती हैं, जिसमें नाक तक सिंदूर लगाना एक प्रमुख परंपरा है। लेकिन आखिर यह सिंदूर क्यों लगाया जाता है? इसका धार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है? आइए, इस लेख में विस्तार से जानते हैं।

छठ पूजा का महत्व

छठ पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। यह पर्व सूर्य की सात्विक ऊर्जा से जीवन को ऊर्जावान बनाने का प्रतीक है। महिलाएं इस व्रत को परिवार की सुख-समृद्धि, संतान प्राप्ति और पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। व्रत के दौरान वे जल भी ग्रहण नहीं करतीं, जो उनकी भक्ति और त्याग का प्रतीक है। पूजा के समय महिलाएं पीले वस्त्र धारण कर, चूड़ियां पहनकर और मंगलसूत्र के साथ पूर्ण शृंगार करती हैं। इसमें सिंदूर का विशेष स्थान है। नाक तक सिंदूर लगाना केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि गहन आध्यात्मिक संदेश देता है। यह परंपरा ऋग्वेद और पुराणों से जुड़ी हुई है, जहां सिंदूर को शक्ति और शुभता का प्रतीक माना गया है।

नाक तक सिंदूर लगाने का धार्मिक महत्व

धार्मिक दृष्टि से, नाक तक सिंदूर लगाना छठी माता की आराधना से जुड़ा है। छठी माता को सूर्य पत्नी के रूप में पूजा जाता है, और सिंदूर सुहाग का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार, जब द्रौपदी ने पांडवों की रक्षा के लिए सिंदूर चढ़ाया था, तब से यह परंपरा चली आ रही है।

नाक तक सिंदूर लगाने से महिलाओं का चंद्रमा (नाक का स्थान) और सूर्य (सिर का स्थान) दोनों ऊर्जाओं का संयोग होता है। छठ पूजा में सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों की पूजा होती है, इसलिए सिंदूर पूर्ण चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। ग्रंथों में कहा गया है कि ऐसा करने से छठी माता प्रसन्न होकर परिवार को रोगमुक्त रखती हैं। यह व्रत रखने वाली महिलाओं को 'छठी माई' का दर्जा देता है, और सिंदूर उनकी शक्ति को दोगुना करता है।

वैज्ञानिक और स्वास्थ्य लाभ

वैज्ञानिक नजरिए से, सिंदूर (जो हल्दी और पारा का मिश्रण होता है) में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं। नाक तक लगाने से साइनस और श्वास संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। आयुर्वेद में सिंदूर को रक्त शुद्धिकरण का साधन बताया गया है, जो व्रत के दौरान ऊर्जा बनाए रखता है। सूर्य की किरणें सिंदूर के माध्यम से त्वचा को विटामिन डी प्रदान करती हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि लाल रंग मस्तिष्क को शांत रखता है, जो कठोर व्रत में उपयोगी है। इस प्रकार, यह परंपरा आध्यात्मिकता के साथ स्वास्थ्य को भी जोड़ती है।

परंपरा को अपनाएं

छठ पूजा पर नाक तक सिंदूर लगाना केवल रस्म नहीं, बल्कि जीवन का सार है। यह भक्ति, शक्ति और स्वास्थ्य का संगम है। आधुनिक समय में भी इस परंपरा को निभाना आवश्यक है, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी जड़ों से जुड़ी रहें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
Chhath puja chhath puja nahay khay

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अपना राशिफल जाने