Chhath Puja Kharna Wishes: अपनों को यूं भेजें छठी मैया का आशीर्वाद, देखें खरना पूजन के मैसेज

संक्षेप: Chhath Puja Kharna 2025 Wishes: छठ महापर्व का दूसरा दिन बेहद ही खास होता है। इस दिन खरना पूजन होता है और इस खास मौके पर लोग अपनों की मंगल कामना करते हैं। इस दिन लोग मैसेज के जरिए लोगों को खरना पूजन की शुभकामनाएं भी देते हैं। कुछ चुनिंदा मैसेज आप नीचे भी देख सकते हैं। 

Sat, 25 Oct 2025 03:07 PMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
Chhath Puja Kharna Wishes in Hindi: छठ महापर्व का पहला दिन नहाय खाय से शुरू होता है। इस पर्व में सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है और साथ ही छठी मैया की पूजा होती है। चार दिवसीय इस व्रत का हर एक दिन बहुत ही खूबसूरत होता है। बात की जाए दूसरे दिन की तो इसे खरना कहा जाता है। छठ महापर्व का ये सबसे खास दिन होता है। इसका मतलब होता है शुद्धीकरण। इस दिन से ही 36 घंटे के व्रत रखा जाता है। इस खास दिन पर गुड़ की खीर और रोटी प्रसाद के रूप में बनाई जाती है। इस खास मौके पर लोग अपनों को बधाई संदेश जरूर भेजते हैं। खरना से जुड़े कुछ ऐसे ही संदेश को नीचे पढ़ें...

1. खरना का पावन दिन लाया खुशियों की बहार,

छठी मैया इस बार करें आपकी मनोकामना स्वीकार।

छठ मैया की जय।

2. खरना के प्रसाद से जीवन हो जाए सफल,

छठी मैया के आशीर्वाद से सुंदर बने आज और कल।

3. खरना का पर्व है श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक,

छठी मैया भरें आपके जीवन में खुशियां और संगीत।

छठ मैया की जय।

4. खरना की पूजा से पवित्र हो जाए वातावरण,

हर हृदय में बसे मैया और गाए सब उनका वंदन।

5. खरना का प्रसाद लाए जीवन में खुशियां

गाएं आप पावन गीत और खुश हो जाए मन की बगिया।

छठ मैया की जय।

6. खरना का व्रत है आस्था की पहचान,

छठ मैया हमेशा रखें आपका मान।

छठ मैया की जय।

7. खरना के अवसर पर करें सूर्यदेव का ध्यान,

जीवन में अब बरसे खुशियों का वरदान।

छठ मैया की जय।

8. खरना की मिठास से घुले हर दिल में प्यार,

छठी मैया करें सबसे सपनों को साकार।

छठ मैया की जय।

9. खरना का प्रसाद मिठास से भरा,

हर दिल में मैया का विश्वास तो देखो जरा।

छठ मैया की जय।

10. खरना के दिन करें सच्चे मन से प्रणाम,

छठी मैया जल्दी भेजें आपको खुशियों का पैगाम।

छठ मैया की जय।

