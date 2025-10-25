Chhath Puja Kharna 2025: छठ पूजा के दूसरे दिन ना करें गलतियां, जानें खरना से जुड़ी जानकारी

संक्षेप: Chhath Puja Kharna: छठ महापर्व का दूसरा दिन काफी महत्वपूर्ण होता है। इस खास दिन के लिए कई ऐसे नियम हैं, जिनका पालन ध्यान से करना चाहिए। नीचे विस्तार से जानें कि आखिर खरना वाले दिन कौन सी गलतियां नहीं करनी हैं?

छठ महापर्व की शुरुआत आज से हो चुकी है। आज नहाय खाय के साथ ही चार दिवसीय व्रत की शुरुआत होती है। बीते हफ्ते से देश के कोने-कोने में छठ की तैयारी चल रही थी। मूल रूप से ये महापर्व बिहार में होता है। हालांकि बिहार के साथ-साथ झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी इसकी खूबसूरती देखने को मिलती है। बात की जाए पहले दिन की तो इस दिन व्रती महिलाएं व्रत का संकल्प लेती हैं। वहीं खरना यानी छठ का दूसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। खरना पर पूरे दिन व्रत रखा जाता है। सूर्योदय के बाद देवी-देवताओं को भोग लगाकर व्रत खोला जाता है। इसके बाद छठी मैया को प्रसाद चढ़ाया जाता है। खरना पर कुछ चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। भूलकर भी खरना के दिन कुछ गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। नीचे डालें ऐसी ही कुछ गलतियों पर एक नजर...

1. पूजा से जुड़ी वस्तुओं को गलती से भी गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए। इसे हाथ धोकर या फिर नहाने के बाद ही छूना सही होता है।

2. हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि खरना का सामान कोई भी गंदे हाथ से ना छूए। अगर ऐसा होता है तो इसे पूजा में इस्तेमाल ना करें।

3. इस बात का भी ध्यान रखें कि जहां पर प्रसाद बनाया जाए वो जगह साफ सुथरी हो।

4. सूर्यदेव और छठी मैया को प्रसाद चढ़ाने के बाद ही व्रती महिलाएं और परिवार के सदस्य भोजन करें।

5. प्रसाद में हमेशा सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा किसी भी तरह का नमक ना खाएं।

खरना पर बनता है ये प्रसाद खरना वाले दिन प्रसाद के रूप में गुड़ की खीर और रोटी बनाई जाती है। प्रसाद को हमेशा मिट्टी के नए चूल्हे पर बनाना ही सही माना जाता है। इस दौरान आम की लकड़ियों के इस्तेमाल से ही चूल्हे पर प्रसाद बनता है। खाना बनाने के लिए किसी दूसरी लकड़ी को इस्तेमाल करना सही नहीं माना जाता है।