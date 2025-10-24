सुबह उठते ही करें इन मंत्रों का जाप, मां लक्ष्मी और विष्णु जी की कृपा से होगा धन लाभ

संक्षेप: सुबह उठकर मंत्र जाप करने से जीवन में धन, सुख और समृद्धि का द्वार खुलता है। मां लक्ष्मी, भगवान विष्णु और कुबेर देव की कृपा से घर में धन-धान्य की कभी कमी नहीं होती है। आइए, धन लाभ के लिए लक्ष्मी जी, विष्णु जी और कुबेर जी के विशेष मंत्र जानें।

हिंदू धर्म शास्त्रों में सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, जो सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। धार्मिक पुराणों के अनुसार, सुबह उठकर मंत्र जाप करने से जीवन में धन, सुख और समृद्धि का द्वार खुलता है। मां लक्ष्मी, भगवान विष्णु और कुबेर देव की कृपा से घर में धन-धान्य की कभी कमी नहीं होती है। ये मंत्र ना केवल आर्थिक लाभ देते हैं, बल्कि चिंता, तनाव और नकारात्मकता को दूर करते हैं। रोज सुबह स्नान के बाद पूर्व दिशा में मुख करके 108 बार इन मंत्रों का जाप करें। सच्ची श्रद्धा से जाप करने पर शीघ्र फल मिलता है। आइए, धन लाभ के लिए लक्ष्मी जी, विष्णु जी और कुबेर जी के विशेष मंत्र जानें।

मां लक्ष्मी के धनवर्षा मंत्र 1. ॐ लक्ष्मी नमः – सरल और प्रभावी, रोज जाप से धन आगमन शुरू होता है।

2. ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः – अष्ट लक्ष्मी को प्रसन्न करता है।

3. ॐ लक्ष्मी नारायण नमः – दांपत्य सुख और धन दोनों देता है।

4. ॐ ह्रीं श्री क्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धन पूरये, धन पूरये, चिंताएं दूरये-दूरये स्वाहा: – घर में धन भरने का चमत्कारी मंत्र।

5. ॐ नमो भाग्य लक्ष्म्यै च विद्महे अष्ट लक्ष्म्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोद्यात – भाग्य और समृद्धि बढ़ाता है।

6. ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः – कमल पर विराजमान लक्ष्मी को बुलाता है।

7. ॐ ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः – विष्णु-लक्ष्मी की संयुक्त कृपा।

भगवान विष्णु के पंचरूप मंत्र विष्णु जी के पंचरूप मंत्र घर की रक्षा और धन स्थिरता देते हैं। ॐ अं वासुदेवाय नमः, ॐ आं संकर्षणाय नमः, ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः, ॐ अः अनिरुद्धाय नमः, ॐ नारायणाय नमः। इन पांच मंत्रों का क्रम से जाप करने से पांचों दिशाओं से धन आकर्षित होता है।

लक्ष्मी विनायक मंत्र दन्ताभये चक्र दरो दधानं, कराग्रगस्वर्णघटं त्रिनेत्रम्।

धृताब्जया लिंगितमब्धिपुत्रया, लक्ष्मी गणेशं कनकाभमीडे।।

सुबह इस मंत्र का 21 बार जाप करें, धन में वृद्धि होगी।

कुबेर देव के अमोघ मंत्र कुबेर धन के कोषाध्यक्ष हैं। इनके मंत्र तिजोरी भरते हैं।

1. ॐ यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये, धनधान्यसमृद्धिं मे देहि दापय स्वाहा॥ – धन-धान्य की वर्षा।

2. ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्ट-लक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः॥ – घर में अष्ट लक्ष्मी का वास।

3. ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः॥ – वित्तेश्वर कुबेर की कृपा।

सुबह इन मंत्रों का जाप मां लक्ष्मी, विष्णु जी और कुबेर की कृपा से धन लाभ दिलाता है। अगर आप श्रद्धापूर्वकइन मंत्रों का जाप करेंगे, तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी।