मेहनत के बाद भी जॉब में आ रही है परेशानी, इन मंत्रों के जाप से मिलेगी सफलता

आजकल कितने ही योग्य और मेहनती लोग हैं जो दिन-रात एक कर देते हैं, फिर भी नौकरी में तरक्की नहीं मिलती है। ज्योतिष के अनुसार, इसका मुख्य कारण होता है – गुरु, सूर्य, बुध और शनि का कमजोर होना। इन ग्रहों को बल देने के लिए कुछ खास मंत्र हैं, जिनका रोज जाप करने से करियर की रुकावटें दूर होने लगती हैं।

Mon, 24 Nov 2025 12:43 PM
आजकल कितने ही योग्य और मेहनती लोग हैं जो दिन-रात एक कर देते हैं, फिर भी नौकरी में तरक्की नहीं मिलती है। बॉस नाराज रहता है, सहकर्मी साथ नहीं देते, प्रमोशन अटक जाता है या बार-बार जॉब चली जाती है। ज्योतिष के अनुसार, इसका मुख्य कारण होता है – गुरु, सूर्य, बुध और शनि का कमजोर या पीड़ित होना। इन ग्रहों को बल देने के लिए कुछ खास मंत्र हैं, जिनका रोज 11-21 बार जाप करने से करियर की रुकावटें दूर होने लगती हैं।

तरक्की और सम्मान के लिए – सूर्य मंत्र

कुंडली में अगर सूर्य दशम भाव (करियर) में कमजोर है या अष्टम-द्वादश में बैठा है तो बॉस से तनाव, मान-सम्मान की कमी रहती है।

मंत्र: ॐ ह्रीं सूर्याय नमः, ॐ ह्रीं ह्रौं सूर्याय नमः

जाप विधि: सुबह सूर्योदय के समय तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करते हुए 11 या 21 बार जपें। रविवार से शुरू करें। जो लोग रोज यह मंत्र जपते हैं, उनके बॉस का व्यवहार 21 दिनों में ही बदलने लगता है और प्रमोशन के योग बनने लगते हैं।

नौकरी स्थिरता और धन लाभ के लिए – शनि मंत्र

शनि तीसरे, छठे या दशम भाव में पीड़ित हो तो बार-बार जॉब बदलनी पड़ती है, सैलरी नहीं बढ़ती या अचानक नौकरी चली जाती है।

मंत्र: ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः, ॐ शं शनैश्चराय नमः

जाप विधि: हर शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाकर 21 बार जपें। काले तिल या काला कपड़ा दान करें। यह मंत्र शनि की पीड़ा को इतना शांत करता है कि 3-4 महीने में जॉब स्थिर हो जाती है और अप्रत्याशित रूप से सैलरी बढ़ोतरी या बोनस मिलने लगता है।

बुद्धि, कम्युनिकेशन और नए अवसर के लिए – बुध मंत्र

इंटरव्यू में नर्वस होना, सहकर्मियों से बन नहीं पाना, मीटिंग में बोलते समय घबराहट – ये सब बुध के कमजोर होने के लक्षण हैं।

मंत्र: ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः, ॐ ऐं श्रीं बुधाय नमः

जाप विधि: बुधवार को हरे मूंग की दाल का दान करें और हरे रंग का रुमाल या पेन साथ रखें। रोज सुबह 21 बार जपें। यह मंत्र इतना प्रभावशाली है कि इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है और नए जॉब ऑफर आने शुरू हो जाते हैं।

ग्रहों की बाधा दूर करने वाला – गणेश मंत्र

किसी को पता नहीं चलता कि करियर में रुकावट किस ग्रह से आ रही है। ऐसे में सबसे आसान और तुरंत असर करने वाला मंत्र है: ॐ एकदंताय विद्महे, वक्रतुंडाय धीमहि, तन्नो दंती प्रचोदयात्

जाप विधि: रोज सुबह स्नान के बाद गणेश जी के सामने 11, 21 या 108 बार जपें। दूर्वा और लड्डू चढ़ाएं। यह मंत्र सभी ग्रहों की बाधा एक साथ दूर करता है।

इन मंत्रों का जाप श्रद्धा और नियमितता से करें। साथ ही मेहनत जारी रखें। मंत्र केवल दिशा बदलते हैं, गंतव्य तक आपकी मेहनत ही पहुंचाती है।

डिस्क्लेमर: यह खबर धर्म ग्रंथों, सामान्य जानकारियों और धर्म विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

