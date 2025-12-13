Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
Chanakya Niti: पति-पत्नी के बीच इन चीजों को लेकर नहीं होनी चाहिए शर्म, खुशहाल रहेगा वैवाहिक जीवन

संक्षेप:

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पति-पत्नी एक दूसरे के सबसे करीबी साथी होते हैं, उनके बीच कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। अगर पति-पत्नी के बीच शर्म की दीवार खड़ी हो जाए, तो रिश्ता कमजोर पड़ जाता है।

Dec 13, 2025 06:59 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
चाणक्य नीति जीवन के हर पहलू पर गहरी और व्यावहारिक शिक्षा देती है। वैवाहिक जीवन के बारे में भी चाणक्य जी के सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पति-पत्नी एक दूसरे के सबसे करीबी साथी होते हैं, उनके बीच कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। अगर पति-पत्नी के बीच शर्म की दीवार खड़ी हो जाए, तो रिश्ता कमजोर पड़ जाता है। चाणक्य नीति में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं, जिन्हें लेकर पति-पत्नी को कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। इससे रिश्ता मजबूत होता है और जीवन सुखमय बनता है।

इच्छाओं को लेकर खुलकर बात करें

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शरीर और मन की इच्छाएं स्वाभाविक हैं, इन्हें दबाने से रिश्ते में दूरियां आती हैं। पति-पत्नी को अपनी शारीरिक जरूरतों, पसंद-नापसंद को लेकर खुलकर बात करनी चाहिए। कई बार शर्म की वजह से ये बातें दबी रह जाती हैं और रिश्ते में असंतोष बढ़ता है। चाणक्य नीति के मुताबिक, अगर पति-पत्नी एक दूसरे की इच्छाओं को समझें और पूरा करें तो रिश्ता हमेशा ताजा और मजबूत रहता है।

धन और घरेलू खर्च को लेकर पूरी पारदर्शिता

चाणक्य की नीति है कि धन का रहस्य रिश्ते को खोखला कर देता है। पति-पत्नी को अपनी कमाई, खर्च, बचत और निवेश को लेकर कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। दोनों को मिलकर बजट बनाना चाहिए, एक दूसरे की आर्थिक स्थिति को समझना चाहिए। कई घरों में पति या पत्नी अपनी कमाई या खर्च छुपाते हैं, जिससे शक और झगड़े बढ़ते हैं। चाणक्य कहते हैं कि धन पर खुली बातचीत से घर में लक्ष्मी स्थिर रहती हैं और रिश्ता मजबूत होता है।

भावनाओं और कमजोरियों को लेकर दिल खोलकर बताएं

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो अपने मन की बात छुपाता है, वह अपना ही नुकसान करता है। पति-पत्नी को अपने डर, कमजोरियां, गलतियां और भावनाएं एक दूसरे से छुपानी नहीं चाहिए। अगर कोई दुखी है, गलती हुई है या कोई पुरानी बात सता रही है, उसे खुलकर बताना चाहिए। शर्म की वजह से ये बातें दबी रहती हैं, तो मन में कड़वाहट बढ़ती है। चाणक्य नीति में लिखा है कि जो रिश्ता भावनाओं पर टिका होता है, वह कभी नहीं टूटता है। एक दूसरे की कमजोरियों को समझना और सहारा देना ही सच्चा साथ है।

परिवार और रिश्तेदारों की बातें एक दूसरे से छुपाएं नहीं

चाणक्य नीति के अनुसार, रिश्ते में रहस्य की जगह नहीं बनानी चाहिए। पति-पत्नी को अपने परिवार, माता-पिता, भाई-बहन या रिश्तेदारों से जुड़ी हर बात एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए। कई बार शर्म या डर की वजह से ये बातें छुपाई जाती हैं, जिससे बाद में बड़ा झगड़ा हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि पति-पत्नी एक दूसरे के सबसे बड़े हितैषी होते हैं। परिवार की हर बात खुलकर बताने से रिश्ता मजबूत होता है और बाहर के लोग आपको तोड़ नहीं पाते हैं।

चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है कि वैवाहिक जीवन में शर्म की कोई जगह नहीं है। पति-पत्नी एक-दूसरे के सबसे बड़े साथी और विश्वासपात्र होते हैं। इन बातों को अपनाने से वैवाहिक जीवन सुखी, मजबूत और खुशहाल बन जाता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

