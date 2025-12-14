चाणक्य नीति: इन 5 लोगों के साथ संबंध रखने वाला व्यक्ति हो जाता है बर्बाद

संक्षेप: आचार्य चाणक्य के अनुसार, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनसे संबंध रखने वाला व्यक्ति धीरे-धीरे अपनी बुद्धि, धन, सम्मान और सुख सब कुछ खो देता है। गलत लोगों का साथ जीवन को तबाह कर देता है।

चाणक्य नीति जीवन की हर स्थिति में मार्गदर्शन करने वाली अमूल्य किताब है। आचार्य चाणक्य ने मनुष्य के स्वभाव, मित्रता और संबंधों पर बहुत गहराई से विचार किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि गलत लोगों का साथ जीवन को तबाह कर देता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनसे संबंध रखने वाला व्यक्ति धीरे-धीरे अपनी बुद्धि, धन, सम्मान और सुख सब कुछ खो देता है। आज हम चाणक्य नीति के आधार पर उन 5 लोगों के बारे में जानेंगे, जिनसे दूर रहना ही बेहतर है।

झूठ बोलने वाला व्यक्ति चाणक्य जी कहते हैं कि झूठ बोलने वाले व्यक्ति का साथ सबसे खतरनाक होता है। झूठा व्यक्ति पहले छोटे-छोटे झूठ बोलता है, फिर बड़े झूठ में फंसा देता है। उसके साथ रहने से आपका भी मन झूठ की आदत डाल लेता है। व्यापार में, नौकरी में या रिश्तों में झूठ का साथ देने से एक दिन सब कुछ खत्म हो जाता है। इनके साथ संबंध रखने से आपका विश्वास टूटता है और लोग आप पर भी शक करने लगते हैं। अंत में अकेलापन और बर्बादी ही हाथ लगती है।

लालची और स्वार्थी व्यक्ति चाणक्य नीति में लालच को सबसे बड़ा पाप बताया गया है। लालची व्यक्ति केवल अपने फायदे के लिए संबंध रखता है। जैसे ही उसका काम निकल जाता है, वह आपको छोड़ देता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लालची व्यक्ति के साथ मित्रता करने वाला स्वयं लालची बन जाता है और अंत में सब कुछ खो देता है।

ऐसे लोग आपकी मेहनत का फल छीनते हैं, व्यापार में धोखा देते हैं या परिवार में कलह डालते हैं। इनके साथ रहने से मन में भी लालच बढ़ता है और आप सही-गलत का फैसला नहीं कर पाते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार, लालची का साथ रखने वाला व्यक्ति धन, यश और शांति तीनों से वंचित हो जाता है।

क्रोधी और चिड़चिड़ा व्यक्ति चाणक्य जी का मशहूर सूत्र है कि क्रोध में मनुष्य अपनी बुद्धि खो देता है। क्रोधी व्यक्ति का साथ रखने से आपका भी स्वभाव खराब हो जाता है। छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा, गुस्सा और तनाव – यही इनके साथ की पहचान है। ऐसे लोग घर में कलह डालते हैं, ऑफिस में दुश्मनी कराते हैं और मित्रता में विश्वासघात करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि क्रोधी व्यक्ति के साथ रहने से आपका मन हमेशा अशांत रहता है और गलत निर्णय लेते हैं। क्रोधी का साथ त्यागना ही बुद्धिमानी है।

नशे का आदी व्यक्ति चाणक्य नीति में मदिरा और नशे को बुद्धि का नाश करने वाला बताया गया है। नशे का आदी व्यक्ति का साथ रखने वाला धीरे-धीरे खुद भी नशे की गिरफ्त में आ जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति मदिरा पीता है, वह अपना, परिवार का और समाज का भी नाश करता है।

ऐसे लोग धन बर्बाद करते हैं, स्वास्थ्य खराब करते हैं और गलत कामों में फंसाते हैं। इनके साथ रहने से आपकी भी आदतें खराब हो जाती हैं, परिवार टूटता है और समाज में सम्मान खत्म हो जाता है। नशेड़ी का साथ रखने वाला व्यक्ति जीवन के हर सुख से वंचित हो जाता है।

दुष्ट और नीच स्वभाव वाला व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति का साथ रखने वाला स्वयं दुष्ट बन जाता है। नीच स्वभाव वाले लोग छल, कपट, चोरी, झूठ और विश्वासघात करते हैं। इनके साथ रहने से आपका चरित्र भी दागदार हो जाता है। ऐसे लोग आपको गलत रास्ते पर ले जाते हैं, कानूनी पचड़े में फंसाते हैं और जीवन भर का पछतावा देते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुष्टों का साथ त्याग दें, नहीं तो आपका भी नाश निश्चित है। इनसे संबंध रखने से धन, यश, परिवार और आत्मसम्मान सब कुछ बर्बाद हो जाता है।

चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है कि सही लोगों का साथ जीवन को सफल बनाता है और गलत लोगों का साथ बर्बादी। झूठे, लालची, क्रोधी, नशेड़ी और दुष्ट लोगों से दूर रहें।