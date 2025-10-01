ayudha pooja 2025 date vidhi mantra shubh muhurat and many more Ayudha Pooja 2025: दशहरे पर की जाती है अस्त्र-शस्त्र की पूजा, जानें शुभ मुहूर्त
Ayudha Pooja Timing 2025: दशहरे वाले दिन अस्त्रों और शस्त्रों की पूजा की जाती है। इस पूजा को आयुधा के नाम से जानते हैं। जानिए आखिर इस बार ये पूजा कब है और इसके लिए शुभ मुहूर्त क्या है? साथ ही जानिए इस पूजा के लिए सही मंत्र और इसके करने की सही विधि…

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 10:58 AM
Ayudha Pooja Timing 2025 In Hindi: आज शारदीय नवरात्रि के समापन का पावन दिन है। विजयादशमी के साथ ही इसका समापन होता है। हिंदू धर्म में दशमी तिथि को बेहद ही खास माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन की गई पूजा का विशेष महत्व होता है। देश के कई राज्यों में इसी दिन शस्त्रों की पूजा भी की जाती है। बता दें कि इस पूजा के दौरान रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले औजारों और उपकरणों को पूजा जाता है। वैसे इस पूजा के बारे में कम लोग ही जानते हैं। इसे आयुधा पूजा के नाम से जाना जाता है।

धार्मिक मान्यता के हिसाब से इस पूजा को करने से देवी मां की कृपा मिलती है। अगर विधि विधान से इस पूजा को पूरा किया जाता है तो घर में सुख-समृद्धि हमेशा बनी रहती है। चलिए जानते हैं कि इस बार की आयुधा पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और इसे कैसे करना है?

आयुधा पूजा शुभ मुहूर्त: हर साल दशहरे के खास मौके पर ही आयुधा पूजा होती है। हर साल अश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को ही ये पूजा होती है। इस बार दशमी तिथि 2 अक्टूबर की शाम तक होगी। इस दिन शुभ मुहूर्त में पूजा करना सही होगा। पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 02:09 से लेकर 02:56 बजे तक रहेगा।

जाने पूजा की आसान विधि: आयुधा पूजा के लिए सुबह-सुबह स्नान कर लेना चाहिए। हर पूजा की तरह इसके लिए भी अपने पूजा घर को सुबह ही साफ कर लेना चाहिए। पूजा घर के पास ही अपने सभी औजारों और उपकरणों को रख दें। ध्यान रखें कि इन्हें जमीन पर नहीं रखना है। इसके लिए साफ कपड़ा लें और उन पर सारे औजार और उपकरण रखें। इन पर गंगाजल छिड़कर पूजा की शुरुआत करें। धूप और दीया वगैरह जला लें। हल्दी-चंदन इत्यादि का तिलक लगाएं। इसके बाद इन पर फूल चढ़ाएं। आप चाहे तो शस्त्रों पर पवित्र धागा भी बांध सकते हैं। गंगाजल छिड़कने से लेकर धागे को बांधने तक आप शस्त्र देवता पूजनम्, रक्षा कर्ता पूजनम्' मंत्र को मन ही मन दोहराएं। आरती करने के साथ-साथ देवी मां से अपने परिवार की सुरक्षा की मनोकामना करें।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)