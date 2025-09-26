Navratri 2025: कन्या पूजन के दौरान ना करें ये 5 गलतियां, बेकार ना हो जाए 9 दिन का उपवास

Navratri Kanya Pujan 2025: नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। हालांकि कई दफा लोग जाने-अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिससे 9 दिन का व्रत सफल नहीं हो पाता है। आज जानेंगे उन गलतियों के बारे में जो अक्सर लोग ज्यादा जानकारी ना होने की वजह से कर देते हैं।

हर साल नवरात्रि 2 बार आती है और इसी के साथ गुप्त नवरात्रि भी दो बार मनाई जाती है। इस सोमवार से ही शारदीय नवरात्रि शुरू हुए हैं। हर नवरात्रि की अष्टमी और नवमी की पूजा खास होती है। कुछ लोग अष्टमी में कन्या पूजन करते हैं तो कुछ लोग नवमी के दिन इसे पूरा करते हैं। इस साल अष्टमी और नवमी 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को पड़ेगी। आज बात करेंगे कि आखिर कन्या पूजन के दौरान किन गलतियों को करने से बचना चाहिए?

1. कन्या पूजन के दौरान घर आई कन्याओं को जो भी भेंट में दें। कोशिश करें कि उसका रंग काला ना हो। काले रंग की चीजों को भेंट में देना शुभ नहीं होता है। अक्सर भेंट देते वक्त हम इस चीज का ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे में जाने-अनजाने हम गलती कर बैठते हैं।

2. लोग कन्या पूजन के बाद स्टील की कटोरी या फिर थाली भी भेंट के रूप में देते हैं। धार्मिक मान्यता के हिसाब से ये भी ठीक नहीं है। अगर देना ही है तो आप स्टील की बजाय दूसरे धातू के बने बर्तन भेंट में दे सकते हैं।

3. लोहे की व्स्तुओं को भी भेंट के रूप में ना दें। कन्या पूजन के दौरान ऐसा करने से शनि दोष लगता है। जब भी आप भेंट के लिए सामान खरीदने जाए तो इस बात का ध्यान विशेष रूप से रखें।

4. घर आई कन्याएं पेट भरने की वजह से पूरा खाना ना खाएं तो आप जबरदस्ती ना करें। ऐसा करना भी ठीक नहीं है।

5. कन्या पूजन के बाद भेंट के दौरान इस बात का भी ध्यान रखें कि गलती से भी कोई ऐसी चीज ना दी जाए जिसमें लेदर का प्रयोग हो।

बता दें कि हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। माना जाता है कि नवरात्रि में कन्या पूजन करना जरूरी होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि बिना कन्या पूजन के नवरात्रि अधूरी मानी जाती है। कन्या पूजन का मतलब है कि सीधे तौर पर मां दुर्गा के आशीर्वाद को प्राप्त करना।