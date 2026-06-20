Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gupt Navratri 2026: आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रही है?

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

गुप्त नवरात्रि 2026: आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई 2026 से शुरू हो रही है। जानिए घटस्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व। इस बार 15 से 23 जुलाई तक चलने वाले गुप्त नवरात्र में नव दुर्गा के साथ दस महाविद्याओं की साधना का विशेष अवसर है।

Gupt Navratri 2026: आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रही है?

सनातन धर्म में नवरात्रों का विशेष महत्व है। इनमें गुप्त नवरात्रि तांत्रिक साधना और गहन आध्यात्मिक उन्नति के लिए जानी जाती है। वर्ष में दो गुप्त नवरात्र होते हैं, जिनमें आषाढ़ माह वाला नवरात्र विशेष रूप से शक्तिशाली माना जाता है। इस दौरान दस महाविद्याओं की पूजा के साथ नौ दुर्गा की आराधना की जाती है, जो साधक को आध्यात्मिक शक्ति और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन प्रदान करती है।

आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2026 की तिथि

आषाढ़ गुप्त नवरात्र 2026 में 14 जुलाई 2026 को दोपहर से शुरू हो रहा है। आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा तिथि 14 जुलाई दोपहर से 15 जुलाई सुबह तक रहेगी। इसलिए 15 जुलाई 2026 को घटस्थापना का शुभ मुहूर्त होगा और इसी दिन से नवरात्र का औपचारिक आरंभ माना जाएगा। यह पर्व 23 जुलाई 2026 को नवमी तिथि पर समाप्त होगा।

गुप्त नवरात्रि का महत्व

गुप्त नवरात्रि को सामान्य नवरात्रि से अधिक गहन और रहस्यमय माना जाता है। इस दौरान साधक देवी के उन स्वरूपों की उपासना करते हैं, जो आम पूजा में कम किए जाते हैं। आषाढ़ गुप्त नवरात्र में विशेष रूप से दस महाविद्याओं की साधना का विधान है। मान्यता है कि इस अवधि में की गई साधना शीघ्र फल देती है और साधक को आध्यात्मिक शक्ति, बाधा निवारण और मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद मिलता है।

घटस्थापना का शुभ मुहूर्त

दृक पंचांग के अनुसार, 15 जुलाई 2026 को घटस्थापना का सबसे उत्तम समय सुबह 06:01 बजे से 10:17 बजे तक रहेगा। इस अवधि में पूजा और कलश स्थापना करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है।

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:32 से 05:16 तक

अमृत काल: शाम 04:00 से 05:27 तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:34 से 03:25 तक

इन मुहूर्तों में पूजा करने से साधना का फल कई गुना बढ़ जाता है।

ये भी पढ़ें:निर्जला एकादशी 2026: 25 जून को रखा जाएगा व्रत, भद्रा के साथ बन रहे हैं 4 शुभ योग

पूजन की विधि

नवरात्रि की पूजा शुरू करने से पहले पूजा स्थल को अच्छे से साफ कर लें। सुबह में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें। घटस्थापना के समय मां दुर्गा का ध्यान करें और कलश स्थापित करें। दीपक जलाएं, यदि संभव हो, तो अखंड ज्योति प्रज्वलित रखें। मां को पुष्प, अक्षत, रोली, चंदन, फल और मिठाई अर्पित करें। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा या देवी मंत्रों का नियमित जाप करें। नौ दिनों तक सात्विक भोजन ग्रहण करें और नित्य आरती करें। अंतिम दिन नवमी पर हवन और पूर्णाहुति कर प्रसाद वितरित करें।

ये भी पढ़ें:साढ़ेसाती-ढैय्या वालों के लिए कैसा रहेगा 2026 का शेष समय? जानिए शनि का संकेत

साधना के लाभ

आषाढ़ गुप्त नवरात्र में सच्ची श्रद्धा और नियम से साधना करने वाले साधक को देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह अवधि बाधाओं को दूर करने, आर्थिक उन्नति, स्वास्थ्य लाभ और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए बेहद अनुकूल है। जो लोग तांत्रिक साधना में रुचि रखते हैं, उनके लिए यह समय और भी महत्वपूर्ण माना जाता है।

ये भी पढ़ें:कन्या साप्ताहिक राशिफल 21-27 जून : निवेश बहुत मीठा लगे तो रुकें, पैसों पर कंट्रो

आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2026 माता की उपासना के लिए एक शक्तिशाली अवसर है। सच्ची श्रद्धा और नियमित साधना से मां दुर्गा की कृपा जरूर प्राप्त होगी। इस समय सकारात्मक विचार रखें और आत्मशुद्धि पर ध्यान दें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

और पढ़ें
gupt navratri Navratri

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अपना राशिफल जाने