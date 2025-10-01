7 things to buy on dussehra 2025 dussehra par kya karna chahiye Happy Dussehra 2025: दशहरे पर खरीदना ना भूलें ये 7 चीजें, घर से दूर होगी सारी बुरी एनर्जी
Dussehra Shopping List: 2 अक्टूबर को दशहरा है। विजयादशमी के इस खास पर्व से हर किसी को बड़ी सीख मिलती है। अच्छाई की जीत हमेशा होती है और बुराई का अंत बुरा ही होता है। इस खास मौके पर भगवान राम को पूजा जाता है। वहीं घर में कुछ चीजों को लाने से बरकत और ज्यादा होती है। 

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 01:51 PM
Happy Dussehra 2025: कल यानी 2 अक्टूबर को विजयादशमी है। हिंदू पंचांग के हिसाब से हर साल दशहरा अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान राम ने लंका के राजा रावण का वध किया था। भगवान राम ने ना सिर्फ रावण को मारा था बल्कि अंहकार का नाश करके दुनिया को संदेश दिया था कि हमेशा विजय अच्छाई की ही होती है। इस खास दिन पर लोग रामलीला के दौरान रावण वध देखते हैं। वहीं बच्चों को मेले में जाना पसंद होता है। साथ ही इस दिन कुछ चीजों को जरूर खरीदना चाहिए। इन चीजों के घर में आते ही सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। नीचे विस्तार से पढ़ें कि आखिर इस दिन क्या लेना शुभ होता है।

दशहरा वाले दिन खरीदें ये चीजें

दशहरे के दिन कुछ चीजों को खरीदना काफी शुभ माना जाता है। आप चाहे तो एक ही चीज घर ला सकते हैं या फिर सारी चीजों को भी खरीद सकते हैं। कुछ चीजें आप वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी ले सकते हैं। दशहरे के दिन तिल का तेल, नारियल और सुपारी लाना अच्छा माना जाता है। इसी के साथ अगर आपके यहां रामायण ग्रंथ नहीं है तो आप इसे दशहरे के दिन खरीदकर पूजा स्थान पर रख सकते हैं। वास्तु के हिसाब से घर में इस दिन नई झाड़ू भी लाना शुभ होता है। वैसे तो दीवाली पर झाड़ू खरीदने का रिवाज है लेकिन दशहरे वाले दिन भी इसे लेना शुभ मानते हैं। दशहरे पर पीपल के पत्ते घर लाएं और इसका वंदनवार बनाकर घर के मेनगेट पर लगा दें। इसके अलावा अगर आप कोई नई गाड़ी लेना चाहते हैं तो ये दिन सबसे शुभ माना जाता है।

दशहरे पर बन रहा है ये शुभ संयोग

बता दें कि इस साल दशहरे वाले दिन तीन शुभ संयोग बन रहे हैं। हिंदू पंचांग के हिसाब से दशहरे पर रवि योग, सुकर्मा योग और धृति योग बन रहा है। इसी के साथ दशहरे के दिन भगवान राम की विधि विधान से पूजा भी करनी चाहिए। दशहरे पर ही आयुधा पूजा भी की जाती है, जिसमें रोजमर्रा में शामिल होने वाले औजारों और उपकरणों की पूजा की जाती है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)