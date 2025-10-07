7 things to avoid on karva chauth 2025 karva chauth par kya na kare Karva Chauth 2025: करवा चौथ पर इन चीजों से करें परहेज, भूलकर भी ना करें ये गलतियां
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़आस्था7 things to avoid on karva chauth 2025 karva chauth par kya na kare

Karva Chauth 2025: करवा चौथ पर इन चीजों से करें परहेज, भूलकर भी ना करें ये गलतियां

Karva Chauth 2025: करवा चौथ के व्रत के कई नियम हैं, जिनका पालन करना जरूरी है। वहीं कुछ ऐसी छोटी-छोटी गलतियां हैं, जो अक्सर लोग करते हैं। इन गलतियों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। नीचे विस्तार से जानें कि आखिर करवा चौथ के दिन क्या नहीं करना चाहिए?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 09:01 AM
share Share
Follow Us on
Karva Chauth 2025: करवा चौथ पर इन चीजों से करें परहेज, भूलकर भी ना करें ये गलतियां

हिंदू धर्म में करवा चौथ के व्रत का विशेष महत्व है। इसी हफ्ते करवा चौथ का व्रत होगा। हर साल कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ होती है। इस साल 10 अक्टूबर को ये व्रत रखा जाएगा। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए इस व्रत को रखती हैं। इस व्रत की वजह से शादीशुदा जिंदगी में खुशहाली आती हैं। प्यार, समर्पण और आस्था के इस व्रत को अविवाहित लड़कियां भी मनचाहा वर पाने के लिए रखती हैं। इस व्रत को लेकर कई चीजें ऐसी हैं, जिसका पालन करना कठिन होता है। नीचे विस्तार से समझिए कि करवा चौथ पर किन चीजों से परहेज करना चाहिए?

1. सरगी से शुरु होने वाले करवा चौथ के व्रत को रात में चांद को अर्घ्य देने के साथ ही खोला जाता है। इस बीच एक बूंद पानी भी नहीं पीना होता है। ये निर्जला व्रत होता है।

2. किसी भी व्रत के दौरान सोना सही नहीं होता है। ऐसे में करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को भी दिन में सोने से बचना चाहिए।

3. इस दिन धारदार चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। सुई से लेकर कैंची और चाकू जैसी चीजों का इस्तेमाल ना के बराबर ही कीजिए।

4. करवा चौथ पर कभी भी हेयर कटिंग नहीं करवानी चाहिए। बालों को इस दिन धोना भी सही नहीं माना जाता है। हो सके तो ये सारे काम एक दिन पहले ही कर लें।

5. करवा चौथ पर शांत रहें और अपने व्रत के सही उद्देश्य को समझें। इस दिन किसी को भी भला बुरा ना कहें। अपशब्दों का इस्तेमाल करने से बचें।

6. दिन के समय ज्यादा काम ना करें। हो सके तो बीच-बीच में रेस्ट कर लें। किसी भी तरह का टेंशन भी मन में ना पालें।

7. सरगी को समय रहते ही ग्रहण कर लें। कई लोग सरगी नहीं ले पाते हैं, ऐसे में दिन भर मन खराब सा रहता है। ऐसा करने से भी बचें।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)