7 benefits of ashtadhatu ganesh laxmi murti puja
धनतेरस पर खरीदें अष्टधातु से बनी गणेश-लक्ष्मी, मिलते हैं ये 7 लाभ

Fri, 17 Oct 2025 PM
धनतेरस 18 अक्टूबर को मनाई जा रही है। वहीं अगले दिन यानी 19 अक्टूबर को भी कुछ समय के लिए धनतेरस का शुभ मुहूर्त है। ऐसे में दोनों ही दिन शुभ मुहूर्त में खरीददारी करना शुभ माना जाएगा। ज्यादातर लोग 18 अक्टूबर को ही धनतेरस मनाने वाले हैं। इस खास दिन पर विशेष चीजों की खरीददारी करना शुभ माना जाता है। वहीं इस दौरान लोग दीवाली में पूजे जाने वाले लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति भी खरीदते हैं। वैसे तो लोग मिट्टी की मूर्ति लेते हैं। वहीं कुछ लोग चांदी और पीतल से बने गणेश-लक्ष्मी लेना पसंद करते हैं। धार्मिक मान्यता के हिसाब से अष्टधातु की मूर्ति कई मायनों में खास होती है। नीचे जानें इस धातु से बनी मूर्ति को घर में लाने से क्या-क्या लाभ मिल सकते हैं?

1. अष्टधातु को काफी पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। इस धातु से बनी गणेश-लक्ष्मी की मूर्ति घर में सुख-समृद्धि ले आती है।

2. अष्टधातु की मूर्ति को धन, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि इन धातु की मूर्ति से पूजा करने से मां लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाती हैं। इसे घर में रखने से आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है।

3. अष्टधातु वाली मूर्ति घर की शुद्धता के लिए भी अच्छी मानी जाती है। इससे वातावरण सही होता है, जिसकी वजह से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है।

4. अष्टधातु की बनी मूर्ति लंबे समय तक चलती है। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा कई गुना अच्छी मानी जाती है।

5. इस धातु से बनी मूर्ति की सबसे खास बात ये है कि इससे वास्तु दोष खत्म होता है। अगर घर में वास्तु दोष है तो इस धातु की मूर्ति रखने से फायदा मिलता है।

6. ऐसा माना जाता है कि इस धातु की बनी मूर्ति से पूजा करने से घर का माहौल अच्छा होता है और सभी सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है।

7. धार्मिक मान्यता के हिसाब इस धातू की बनी मूर्ति से पूजा करने से देवी-देवता प्रसन्न होते हैं और जल्द ही सारी मनोकामना भी पूरी कर देते हैं।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)