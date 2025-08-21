गुरुवार को गलती से भी ना करें ये 5 काम, होते हैं कई नुकसान

Thursday Rules: गुरुवार के दिन कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं। अगर इन नियमों को तोड़ा गया तो जिंदगी में कई बाधाएं आने लगती हैं। नीचे विस्तार से जानें कि गुरुवार को किन चीजों को करने से बचना चाहिए।

हिंदू धर्म में हफ्ते के सभी दिन किसी ना किसी ग्रह और भगवान को समर्पित हैं। हर दिन खास है। ऐसे में आज बात करेंगे गुरुवार की। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु के नाम है। इस दिन उनकी पूजा करने से कई लाभ मिलते हैं। जिंदगी में आने वाली हर बाधा धीरे-धीरे खत्म होने लगती है। भगवान विष्णु के अलावा आज के दिन मां लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। जहां भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा के कई विधि विधान हैं वहीं गुरूवार के दिन कुछ काम को करना सही नहीं माना जाता है। मान्यता है कि इन कामों को करने से भगवान नाराज होते हैं और इसका सीधा प्रभाव हमारी जिंदगी पर पड़ता है।

1. गुरुवार के दिन बाल और नाखून नहीं काटना चाहिए। इस दिन ऐसा करना सही नहीं है। मान्यता है कि ऐसा करने से सेहत खराब होती है। साथ ही जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें संतान सुख मिलने में दिक्कतें आती हैं। महिलाओं को गुरुवार वाले दिन शैंपू और साबुन का भी इस्तेमाल करने से बचना चाहिए।

2. गुरुवार के दिन किसी भी तरह के पैसों के लेन-देन में नहीं पड़ना चाहिए। माना जाता है कि जो लोग आज के दिन पैसों के फेर में पड़ते हैं उनका गुरू ग्रह कमजोर होता चला जाता है। ऐसे में पैसों की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं होती है। साथ ही ऐसा करने से लोगों की ग्रोथ भी रूक जाती है।

3. गुरुवार को अपने किसी गुरु, पिता या फिर पंडितों के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहिए। इनका अपना करना तो पाप ही होता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके जीवन में कई तरह की बाधाएं आने लगती हैं और उसे कई कष्ट भी भोगने पड़ते हैं।

4. गुरुवार को केले का सेवन करने से बचना चाहिए। माना जाता है कि केले में श्री हरि का वास होता है। गुरुवार के दिन अगर केले के पौधे की पूजा की जाए और जल दिया जाए तो कई रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं। इस दिन केले को खाने से पैसों का बड़ा नुकसान हो सकता है।

5. गुरुवार के दिन साफ-सफाई नहीं करनी चाहिए। घर में पोछा ना लगाएं। इस दिन कपड़े भी नहीं धोने चाहिए। इस दिन कपड़े इत्यादि धोने और पोछा लगाने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं।