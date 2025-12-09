Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़आस्था5 things to offer hanuman ji secretly to remove all problems
हनुमान जी की पूजा में गुप्त तरीके से चढ़ाएं ये 5 चीजें, दूरी होगी हर कष्ट-परेशानी

संक्षेप:

Dec 09, 2025 10:12 am ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष देवता और संकटमोचन हैं। उनकी सबसे बड़ी खुशी निस्वार्थ भक्ति और गुप्त रूप से की गई सेवा में है। जब हम बिना किसी को दिखाए, बिना किसी घोषणा के हनुमान जी को कुछ अर्पित करते हैं, तो वह सीधे उनके हृदय तक पहुंच जाता है। आइए जानते हैं वो 5 खास चीजें, जो गुप्त रूप से चढ़ाने से हनुमान जी तुरंत प्रसन्न होते हैं और सारी परेशानियां दूर कर देते हैं।

साबुत लौंग

लौंग को अग्नि और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर में जाइए, हनुमान जी के चरणों के पास चुपचाप एक या दो साबुत लौंग रख दीजिए। किसी को बताने की जरूरत नहीं। यह गुप्त अर्पण नजर, बुरी शक्ति और घर की नकारात्मक ऊर्जा को जलाकर राख कर देता है। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं या काम में रुकावटें आ रही हैं, उनके लिए यह उपाय रामबाण है।

माचिस

माचिस अग्नि का सबसे सरल रूप है और हनुमान जी अग्नि तत्व के स्वामी हैं। मंदिर में हनुमान जी के सामने चुपचाप एक माचिस रखकर मन ही मन कहें – 'हे संकटमोचन, मेरे भीतर का आलस, डर और कमजोरी जला दो।' यह गुप्त दान आपको अंदर से इतना मजबूत बना देगा कि कोई संकट आपके पास फटक भी नहीं सकेगा। खासकर नौकरी-बिजनेस में रुके काम के लिए यह चमत्कारी है।

तुलसी की पत्तियां

तुलसी भगवान राम को सबसे प्रिय है और हनुमान जी राम भक्त हैं। मंदिर में या घर की मूर्ति के पास चुपचाप 5 या 11 तुलसी की पत्तियां रख दीजिए। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। यह गुप्त अर्पण हनुमान जी को इतना प्रिय लगता है कि वे स्वयं आपके घर की रक्षा करने आ जाते हैं। लंबी बीमारी, कोर्ट-कचहरी या पारिवारिक कलह – सब दूर हो जाता है।

मन ही मन 'राम' नाम का जाप

हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति राम नाम में है। मंदिर में या घर पर हनुमान जी के सामने बैठकर मन ही मन 'राम-राम' या 'जय श्री राम' का जाप कीजिए। यह सबसे बड़ा गुप्त दान है। किसी को बताना नहीं, दिखाना नहीं। यह जाप सीधे हनुमान जी के हृदय में पहुंचता है और वे तुरंत आपकी सुनते हैं। भय, मानसिक तनाव, शत्रु भय – सब एक पल में दूर हो जाता है।

पीला वस्त्र

पीला रंग गुरु और सूर्य का प्रतीक है। हनुमान मंदिर में जाइए और हनुमान जी की मूर्ति के पास चुपचाप एक छोटा सा पीला कपड़ा (रुमाल या चुंदरी) रख दीजिए। मन में कहिए – 'हे बजरंगबली, मेरे घर में सुख-शांति और मान-सम्मान बनाए रखना।' यह गुप्त अर्पण घर के कलह को खत्म करता है, बुद्धि बढ़ाता है और मान-सम्मान में वृद्धि करता है।

ये पांचों उपाय गुप्त होने के कारण हनुमान जी को अत्यंत प्रिय हैं। इन्हें बिना किसी को बताए, बिना दिखावे के कीजिए। हनुमान जी आपकी पुकार तुरंत सुनेंगे और जीवन से हर कष्ट-परेशानी दूर कर देते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

