5 things to do on dussehra 2025 Dussehra 2025: विजयादशमी में जरूर करें ये 5 काम, गुडलक नहीं छोड़ेगा साथ
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़आस्था5 things to do on dussehra 2025

Dussehra 2025: विजयादशमी में जरूर करें ये 5 काम, गुडलक नहीं छोड़ेगा साथ

Dussehra 2025: दशहरा यानी विजयादशमी के पावन मौके को यूं ही हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। आज जानिए कि इस दिन को किस तरह से मनाना चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक अपने आसपास के माहौल को सकारात्मक बनाकर रखना चाहिए। साथ ही और भी चीजें हैं जिसे दशहरे वाले दिन करना शुभ माना जाता है।

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 10:36 AM
share Share
Follow Us on
Dussehra 2025: विजयादशमी में जरूर करें ये 5 काम, गुडलक नहीं छोड़ेगा साथ

अभी शारदीय नवरात्रि चल रही है और कल इसका समापन है। इसके बाद पूरे देश में विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा। बुराई पर अच्छाई की जीत वाले इस पर्व का अपना अलग महत्व है। इस खास मौके पर रावण के साथ-साथ मेघनाद और कुंभकरण का पुतला जलाया जाता है। इस पर्व को भगवान राम के विजय के रूप में मनाते हैं। बता दें कि हर साल अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को ही दशहरा का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक कथाओं के हिसाब से इस दिन भगवान श्रीराम ने रावण का वध किया था। वहीं मां दुर्गा ने इसी दौरान असुर महिषासुर का नामोनिशान मिटाकर देवताओं को विजय दिलाने का काम किया था। इस दिन को इसी वजह से बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस खास दिन को लोग अपनों के साथ मनाते हैं। रामलीला जाकर रावण दहन देखना इस बात का एहसास दिलाता है कि बुराई ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती है। बता दें कि इस खास मौके पर कुछ चीजें हैं जो जरूर करनी चाहिए।

1. दशहरे के दिन सुबह-सुबह स्नान करके पूजा-अर्चना कर लेनी चाहिए। घर के छोटे बड़ों का पैर छूकर आर्शीवाद लें। वहीं नवरात्रि वाले कलश के जल को पूरे घर में छिड़कना चाहिए।

2. दशहरे पर शमी के पौधे की पूजा करना शुभ माना जाता है। भगवान शिव के इस प्रिय पौधे की पत्तियों को मां दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। शमी का पौधा घर में खुशहाली ले आता है।

3. इसी दिन मां दुर्गा की विदाई होती है। ऐसे में उनके वस्त्रों को साफ करके रख लेना चाहिए। इससे घर में सुख-शांति आती है।

4. अगर घर में कोई टूटी हुई चीज रखी हुई है तो उसे दशहरे से पहले या सुबह ही उसे घर से बाहर कर दें। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी।

5. दशहरे वाले दिन शांति से रहें और नेगेटिव विचार अपने मन में बिल्कुल भी ना लाएं। जो भी बोलें सिर्फ अच्छा ही बोलें। किसी से बहसबाजी ना करें।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)