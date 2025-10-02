Karva Chauth 2025: पहली बार रख रही हैं करवा चौथ का व्रत? भूलकर भी ना करें ये 5 गलतियां

Karva Chauth 2025: दशहरे के बाद अब करवा चौथ पड़ने वाली है। अगर आप पहली बार इस व्रत को रखने वाली हैं, तो उन गलतियों को जान लें जो अक्सर लोग जाने-अनजाने में कर देती हैं। नीचे पढ़ें कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में….

एक के बाद एक होने वाले तीज-त्योहार से ना सिर्फ घर की रौनक बनी रहती है बल्कि इससे रिश्तों में भी मजबूती आती है। इसी बहाने लोगों को अपनों के साथ रहने का मौका भी मिल जाता है। आज 2 अक्टूबर को दशहरा है और अगले ही हफ्ते करवा चौथ का व्रत होगा। सुहागिनें इस व्रत को पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत के सफल होने से शादीशुदा जिंदगी और भी खुशहाल हो जाती है। वहीं कई अविवाहित लड़कियां भी मनचाहे वर को पाने के लिए इस व्रत को रखती हैं। आस्था और प्रेम के प्रतीक इस व्रत को लेकर कई नियम भी हैं, जिनका पालन करना जरूरी होता है। अगर आप भी पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने जा रही हैं तो कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखिए।

1. करवा चौथ के व्रत में सरगी का बहुत महत्व होता है। इस व्रत की शुरुआत सरगी खाने के साथ की जाती है। सरगी ससुराल की ओर से आता है, जिसमें कपड़े, श्रृंगार का सामान, फल, मिठाइयां, मेवे और पानी वगैरह होता है। सास अपनी बहू के लिए सरगी तैयार करती हैं। बता दें कि बिना सरगी लिए करवा चौथ का व्रत अधूरा होता है। पहली बार व्रत रखने पर लोग सरगी लेना भूल जाते हैं, जबकि ऐसा करना सही नहीं है।

2. करवा चौथ पर खिले हुए रंग के कपड़े ही पहनना चाहिए। इसकी पूजा के दौरान कभी भी गलती से काला या सफेद रंग का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। चाहे तो आप सारे डार्क कलर अवॉइड कर सकती हैं। करवा चौथ पर लाल, गुलाबी, महरून और पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ होता है।

3. करवा चौथ का व्रत बहुत डेडीकेशन मांगता है। इसमें पानी वगैरह भी नहीं पीना होता है। निर्जला व्रत रखने से ही इस व्रत को पूरा माना जाता है। गलती से भी पानी ना पिएं। इससे व्रत टूट जाता है और इसका फल भी नहीं मिलता है।

4. करवा चौथ पर खुद को शांत रखना चाहिए। मन शांत रहेगा तो आप ठीक से पूरा दिन गुजार पाएंगी। मन में सिर्फ अपने व्रत को लेकर आस्था बनाए रखें। किसी से भी इस दौरान बहसबाजी ना करें। घर का माहौल अच्छा बनाकर रखें।

5. चांद के निकलने के बाद ही उसे देखकर अपना व्रत खोलें। कुछ लोग समय देखकर ही अपने आप व्रत खोलने का मन बनाते हैं। ये सही नहीं है। हमेशा चांद को देखकर ही अपने व्रत का पूरा करें।