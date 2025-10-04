Sharad Purnima 2025: भूलकर भी ना करना ये 5 गलतियां, हो सकती है पैसों की तंगी

Avoid these 5 things on Sharad Purnima 2025: हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा की पूजा और व्रत का काफी महत्व है। ऐसे में इस दिन किसी भी गलती को करने से बचना चाहिए। नीचे जानिए कुछ ऐसी ही गलतियां दो शरद पूर्णिमा के दिन भूलकर भी नहीं करनी है।

Sharad Purnima Vrat October: हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा की पूजा का विशेष महत्व है। अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा होती है। इस खास दिन पर की गई पूजा से चंद्रदेव काफी प्रसन्न होते हैं। शरद पूर्णिमा इस बार सोमवार को है तो ऐसे में चंद्रमा की शक्तियां डबल होंगी। जो लोग इस दिन व्रत रखेंगे, उनकी हर मनोकामना चंद्रदेव की कृपा से पूरी हो जाएगी। बता दें कि इस बार शरद पूर्णिता 6 अक्टूबर है और इस दौरान कुछ चीजों को अवॉइड करना बेहद ही जरूरी है। नीचे कुछ ऐसी ही चीजों का जिक्र है, जिसे शरद पूर्णिमा वाले दिन बिल्कुल भी नहीं करना है।

लड़ाई-झगड़ों से बचें: शरद पूर्णिमा के दिन घर में किसी से भी बहस ना करें। इस दिन गृह-क्लेश होने से मां लक्ष्मी नाराज होती है। ऐसे में आपको आगे चलकर पैसों की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। कोशिश करें कि घर में माहौल शांत रहें और लोग प्यार से रहें।

ना करें ऐसा भोजन: इस दिन तामसिक खाने से बचना है। लहसुन-प्याज भूलकर भी ना खाएं। ज्यादा मसालेदार वाले भोजन को ना खाएं। शरद पूर्णिमा पर सिंपल खाना खाएंगे तो अच्छा होगा। वहीं मांस-मदिरा का भी सेवन भूलकर भी ना करें।

इस चीज के लेनदेन से बचें: शरद पूर्णिमा पर खीर बनाई जाती है और इसमें दूध का इस्तेमाल होता है। हालांकि शरद पूर्णिमा वाले दिन ना तो दूध बेचना चाहिए और ना ही खरीदना चाहिए। आप इसे एक दिन पहले लेकर घर में रख लें। जो लोग ऐसा करते हैं, उनकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर होती है।

विवाहित महिलाओं का करें सम्मान: इस दिन विवाहित महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई विवाहित महिला आती है तो उसे कुछ ना कुछ जरूर दें। कहा जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी बेहद ही प्रसन्न होती जाती है और इससे घर में सुख-शांति के साथ-साथ धन-धान्य की जरा भी कमी नहीं होती है।