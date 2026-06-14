पूजा घर में जरूर रखें ये 4 चीजें, परिवार में बढ़ेगी खुशहाली और कभी नहीं होगी पैसों की कमी
पूजा घर में जरूर रखें गंगाजल, फूल समेत कुछ खास चीजों को रखने का विशेष मान्यता है। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार, इनसे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, परिवार में खुशहाली बढ़ती है और पैसों की कमी कभी नहीं होती। जानिए पूजा घर सजाने के उपाय।
सनातन धर्म में पूजा घर को घर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। वास्तु शास्त्र में भी पूजा घर को लेकर स्पष्ट नियम दिए गए हैं। पूजा घर ना सिर्फ देवी-देवताओं का स्थान है, बल्कि यह पूरे घर की सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र भी होता है। वास्तु के अनुसार, कुछ विशेष चीजें पूजा घर में रखने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, परिवार में सुख-समृद्धि आती है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। आइए जानते हैं वे 4 महत्वपूर्ण चीजें जो पूजा घर में अवश्य रखनी चाहिए।
1. दक्षिणावर्ती शंख
पूजा घर में दक्षिणावर्ती शंख रखना बेहद शुभ माना जाता है। सामान्य शंख की तुलना में दक्षिणावर्ती शंख बहुत दुर्लभ और प्रभावशाली होता है। इसकी आवाज से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वातावरण में भक्ति का माहौल बनता है। बृहस्पतिवार को इस शंख से भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फल मिलता है। वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, दक्षिणावर्ती शंख धन, सुख और सौभाग्य को आकर्षित करता है। इसे पूजा घर के उत्तर-पूर्व दिशा में रखना सबसे उत्तम होता है।
2. गंगाजल
गंगाजल को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। पूजा घर में हमेशा एक साफ शीशी या पीतल के पात्र में गंगाजल रखना चाहिए। मान्यता है कि गंगाजल का छिड़काव करने से पूरे घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। रोजाना पूजा के समय गंगाजल से देवताओं का अभिषेक करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। अगर असली गंगाजल उपलब्ध ना हो, तो आप शुद्ध जल में गंगाजल की कुछ बूंदें मिलाकर भी रख सकते हैं।
3. पीतल का दीया
पीतल का दीया पूजा घर की सबसे जरूरी वस्तुओं में से एक है। पीतल सूर्य की धातु मानी जाती है, जो सकारात्मक ऊर्जा और तेज का प्रतीक है। रोजाना घी या तिल के तेल का दीया जलाने से घर में दिव्य प्रकाश फैलता है और दरिद्रता दूर होती है। वास्तु के अनुसार, पीतल का दीया पूजा घर के दक्षिण-पूर्व कोने में रखना शुभ होता है। दीया जलाते समय 'ॐ दीप ज्योतये नमः' का जाप जरूर करें।
4. ताजे फूल
पूजा घर में ताजे फूल रखना ना सिर्फ सौंदर्य बढ़ाता है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा भी आकर्षित करता है। गेंदा, गुलाब, चमेली, बेलपत्र और मोगरा जैसे फूल देवताओं को प्रिय हैं। रोजाना ताजे फूल चढ़ाने से मां लक्ष्मी का वास बना रहता है। मुरझाए फूल कभी पूजा घर में ना रखें, इससे नकारात्मक ऊर्जा आती है। वास्तु में कहा गया है कि पूजा घर में हमेशा ताजगी बनी रहनी चाहिए।
इन चीजों से मिलने वाले लाभ
पूजा घर में इन 4 चीजों को रखने से परिवार में खुशहाली, धन-समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। वास्तु और ज्योतिष दोनों ही मानते हैं कि इन वस्तुओं से घर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आर्थिक तंगी कभी नहीं आती है।
ध्यान रखने योग्य बातें
- पूजा घर हमेशा साफ-सुथरा और उत्तर-पूर्व दिशा में रखें।
- पूजा घर में जूठा, चमड़े का सामान या फोटो कभी ना रखें।
- हर दिन पूजा घर में दीपक जलाएं और अगरबत्ती लगाएं।
पूजा घर में इन चीजों को रखकर आप अपने घर को दिव्य और समृद्ध बना सकते हैं। इससे ना सिर्फ देवता प्रसन्न होते हैं, बल्कि पूरा परिवार सुखी और समृद्ध रहता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
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