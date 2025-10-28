Hindustan Hindi News
10 most powerful mantra to increase concentration and focus
बच्चों से कराएं इन 10 मंत्रों का जाप, ज्ञान-बुद्धि के साथ ही बढ़ेगी एकाग्रता

बच्चों से कराएं इन 10 मंत्रों का जाप, ज्ञान-बुद्धि के साथ ही बढ़ेगी एकाग्रता

संक्षेप: आज के व्यस्त जीवन में बच्चों का ध्यान भटकना आम बात है। स्मार्टफोन, टीवी और पढ़ाई का दबाव एकाग्रता कम करते हैं। हालांकि, मंत्र जप इस समस्या का काफी सरल समाधान है। रोज 5-10 मिनट मंत्र जप बच्चों को ज्ञान, शांति और सफलता देता है।

Tue, 28 Oct 2025 09:17 PM Navaneet Rathaur
आज के व्यस्त जीवन में बच्चों का ध्यान भटकना आम बात है। स्मार्टफोन, टीवी और पढ़ाई का दबाव एकाग्रता कम करते हैं। हालांकि, मंत्र जप इस समस्या का काफी सरल समाधान है। मंत्रों की ध्वनि तरंगें मस्तिष्क को शांत करती हैं, बुद्धि तेज करती हैं और एकाग्रता बढ़ाती हैं। रोज 5-10 मिनट मंत्र जप बच्चों को ज्ञान, शांति और सफलता देता है। आइए जानें 10 खास मंत्र, जिन्हें बच्चे आसानी से सीख सकते हैं।

1. गणेश मंत्र – बुद्धि और बाधा निवारण

ॐ एकदंताय विद्महे, वक्रतुंडाय धीमहि, तन्नो दंतिः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जप करने से पढ़ाई में आने वाली बाधा दूर होती है और स्मरण शक्ति बढ़ती है।

2. सरस्वती मंत्र – ज्ञान और वाणी

ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। मान्यता है कि सरस्वती माता के इस मंत्र का जप करने से बोलने में स्पष्टता आती है और बुद्धि तेज होती है।

3. गायत्री मंत्र – समग्र बुद्धि

ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मां गायत्री के इस मंत्र का जप करने से एकाग्रता, निर्णय शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ता है।

4. महामृत्युंजय मंत्र – स्वास्थ्य और सुरक्षा

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥ भगवान शिव का यह महामंत्र बीमारी से बचाव करता है और मानसिक शक्ति बढ़ाता है।

5. दुर्गा मंत्र – साहस और सुरक्षा

ॐ सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।। इस मंत्र का जप करने से डर खत्म होता है और आत्मबल बढ़ता है।

6. हनुमान मंत्र – शक्ति और एकाग्रता

मनोवं मारुततुल्यवेगं मूर्तियं बुद्धिमतां वृद्ध। वातात्मजं वानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।। भगवान हनुमान के इस मंत्र का जप करने से ध्यान केंद्रित होता है और खेल-कूद में भी सफलता मिलती है।

7. पवमान मंत्र - मन की शांति

ॐ असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांतिः शांतिः शांतिः॥ इस मंत्र का जप करने से मन शांत होता है।

8. गुरु मंत्र

गुरुर्ब्रह्मा, गुरुर्विष्णुर्, गुरुर्देवो महेश्वराः। गुरुरेव परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः॥ इस मंत्र के जप से गुरु का आशिर्वाद मिलता है। मान्यता है कि ज्ञान अर्जन के लिए गुरु का ध्यान करना जरूरी है।

9. लक्ष्मी मंत्र – समृद्धि और अनुशासन

ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र का जप करने से पढ़ाई में अनुशासन और भविष्य उज्ज्वल होता है।

10. विष्णु मंत्र – सकारात्मक ऊर्जा

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु के इस मंत्र का जप करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।

ये 10 मंत्र बच्चों को ज्ञान, बुद्धि, एकाग्रता और संस्कार देते हैं। मान्यता है कि इसके रोज जप से वे पढ़ाई में अव्वल, जीवन में संतुलित बनेंगे।

डिस्क्लेमर: यह खबर विभिन्न माध्यमों, धर्म ग्रंथों और विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

