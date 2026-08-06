सोना किन लोगों को नहीं पहनना चाहिए? किन राशियों के लिए होता है उत्तम, जानें धारण करने के नियम
Sona dharan karne ke niyam: ज्योतिष शास्त्र में सोना धारण करने के कुछ नियम बताए गए हैं। मान्यता है कि इन नियमों का पालन करने से व्यक्ति को अच्छे परिणाम मिलते हैं। जानें सोना किन राशियों के लिए पहनना अच्छा होता है और कौन धारण करने से बचें।
Sona kin rashi ko pehna chahiye: सोना सिर्फ पृथ्वी पर पाया जाने वाला कीमती धातु ही नहीं है, बल्कि इसका धार्मिक और ज्योतिषीय रूप से विशेष महत्व है। सोना को सुख-समृद्धि और संपन्नता का कारक माना जाता है। ज्योतिष में सोने का संबंध सूर्य से जोड़ा जाता है लेकिन मुख्य रूप से सोना गुरु यानी बृहस्पति से संबंधित है। कहा जाता है कि सोना गर्मी और ऊर्जा दोनों पैदा करता है और अशुभ प्रभाव को नष्ट करता है। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि अगर ऐसे व्यक्ति सोना धारण करते हैं, जिनके लिए यह लाभकारी होता है, तो यह जातक का समृद्धि प्रदान करता है। अगर सोना पहनने से नुकसान होता है, तो यह जीवन में परेशानियां या दुर्घटनाएं करा सकता है।
सोना कब पहनना चाहिए:
ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, सोना सिर्फ शौक के लिए धारण करना अच्छा नहीं होता है। बल्कि इसे आवश्यकता और लाभ के अनुसार पहनना उत्तम माना जाता है। सोना व्यक्ति के शरीर, सोच और स्वास्थ्य को सीधे तौर पर प्रभावित करता है।
किन लोगों को नहीं पहनना चाहिए सोना:
ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जिन लोगों को पेट से जुड़ी दिक्कतें रहती हैं या जो वजन बहुत जल्दी बढ़ने की
समस्या से ग्रसित हैं, उन्हें सोना पहनने से बचना चाहिए। जिन लोगों को क्रोध जल्दी आता है या जिनका अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं होता है, उन्हें सोना धारण करने से बचना चाहिए।
इन लोगों को करना चाहिए सख्त परहेज
ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जिन लोगों की जन्म कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति अशुभ या खराब होती है, उन्हें सोना धारण करने से सख्त परहेज करना चाहिए। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि अगर कुंडली में गुरु की स्थिति खराब है और व्यक्ति सोना धारण करता है, तो गंभीर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।
इन लोगों को भी नहीं करता सोना सूट:
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जो लोग लोहा, कोयला या शनि संबंधी चीजों का कारोबार करते हैं, उन्हें सामान्यता सोना सूट नहीं करता है। इन लोगों को भी सोना धारण करने से बचना चाहिए।
सोना धारण करने की सावधानियां:
1. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, महिलाओं को सोने की बिछिया और पायल धारण करने से महिलाओं को बचना चाहिए। सोना बृहस्पति से संबंधित धातु है। गुरु से जुड़ी चीजों को पैर पर धारण करना अच्छा नहीं माना जाता है, इसे अशुभ माना जाता है।
2. कहा जाता है कि सोने को कमर में धारण नहीं करना चाहिए। हालांकि लाल धागे में बच्चों को सोने के घुंघरू पहना सकते हैं।
3 सोना धारण करने वालों को स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सोना धारण करने वालों को तामसिक चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। मान्यता है कि सोना धारण करके मास-मदिरा का सेवन करने से देवगुरु बृहस्पति अशुभ फल प्रदान करते हैं।
किन राशियों के लिए सोना पहनना होता है अच्छा:
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मेष, कर्क, सिंह और धनु राशि के लिए सोना धारण करना अच्छा माना जाता है। वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए सोना धारण करना मध्यम रहता है।
इन राशियों को नहीं पहनना चाहिए सोना:
वृषभ, मिथुन, कन्या और कुंभ राशि वालों के लिए सोना धारण करना सामान्यता अच्छा नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि इन राशियों को सोना सूट नहीं करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, तुला और मकर राशि वालों के लिए सोना धारण करना बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, जिन कुंडलियों में बृहस्पति अनुकूल होता है, उन्हें सोना पहनने से फायदा होता है। जबकि कुंडली में सोना प्रतिकूल होता है अगर वह लोग सोना पहनते हैं, तो उन्हें अच्छे फल प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसे लोगों के स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान