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सोमवती अमावस्या 2026: आटे के ये 5 उपाय बदल सकते हैं किस्मत, धन लाभ और सुख-शांति से जुड़ी है मान्यता

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
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15 जून को सोमवती अमावस्या है। धर्म और ज्योतिष में इस दिन का खास महत्व माना जाता है। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित मानी जाती है, वहीं सोमवार भगवान शिव का दिन होता है। यही वजह है कि इस दिन लोग पूजा-पाठ, दान और कई तरह के उपाय करते हैं।

सोमवती अमावस्या 2026: आटे के ये 5 उपाय बदल सकते हैं किस्मत, धन लाभ और सुख-शांति से जुड़ी है मान्यता

Somwati Amavasya: 15 जून को सोमवती अमावस्या है। धर्म और ज्योतिष में इस दिन का खास महत्व माना जाता है। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित मानी जाती है, वहीं सोमवार भगवान शिव का दिन होता है। यही वजह है कि इस दिन लोग पूजा-पाठ, दान और कई तरह के उपाय करते हैं। लोक मान्यताओं में आटे से जुड़े कुछ उपाय भी बताए गए हैं। माना जाता है कि इन्हें श्रद्धा के साथ करने से घर में सुख-शांति बनी रहती है और आर्थिक परेशानियां कम हो सकती हैं।

मछलियों को खिलाएं आटे की गोलियां

सोमवती अमावस्या की सुबह गेहूं के आटे की छोटी-छोटी गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाने की परंपरा है। कई लोग मानते हैं कि इससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और धन से जुड़ी परेशानियां धीरे-धीरे कम हो सकती हैं। अगर आपके आसपास नदी, तालाब या ऐसा कोई स्थान है जहां मछलियां हों, तो वहां जाकर यह उपाय किया जा सकता है।

चींटियों को आटा और चीनी खिलाने की मान्यता

इस दिन आटे में थोड़ी सी चीनी या बूरा मिलाकर चींटियों को खिलाना भी शुभ माना जाता है। लोग इसे किसी पेड़ की जड़ या चींटियों के बिल के पास डालते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जीवन में आ रही कुछ रुकावटें दूर हो सकती हैं। यही वजह है कि कई लोग इस उपाय को नियमित रूप से भी करते हैं।

आटे का दीपक जलाने की परंपरा

सोमवती अमावस्या की शाम को आटे का चौमुखी दीपक बनाकर उसमें सरसों का तेल डालकर जलाया जाता है। मान्यता है कि यह उपाय पितरों की शांति और घर की सुख-समृद्धि के लिए किया जाता है। कई लोग इस दीपक को मुख्य दरवाजे के पास या दक्षिण दिशा की ओर रखकर जलाते हैं। माना जाता है कि इससे घर में सकारात्मक माहौल बना रहता है।

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पितरों की शांति के लिए भी किया जाता है उपाय

अमावस्या का संबंध पितरों से भी जोड़ा जाता है। ऐसे में कुछ लोग आटे के पिंड बनाकर गाय को खिलाते हैं या जल में प्रवाहित करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है। यही कारण है कि अमावस्या के दिन तर्पण और पितरों को याद करने की परंपरा आज भी निभाई जाती है।

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पीपल पूजा और दान का भी है महत्व

सोमवती अमावस्या पर पीपल के पेड़ की पूजा भी की जाती है। श्रद्धालु पीपल पर जल चढ़ाते हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं। इसके अलावा भगवान शिव का अभिषेक करने की भी परंपरा है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन आटा, चावल, तिल, फल या जरूरत की दूसरी चीजों का दान करना शुभ माना जाता है। दान-पुण्य के काम को इस दिन विशेष फल देने वाला बताया गया है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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