सोमवती अमावस्या आज, जानें इस दिन क्यों करते हैं पीपल की पूजा? देखें स्नान-दान का शुभ मुहूर्त भी
Somwati amavasya Snan-Daan Time: सोमवती अमावस्या का हिंदू धर्म ग्रंथों में विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन किए गए दान पुण्य का अक्षय फल प्राप्त होता है। जानें स्नान-दान का समय और पूजा विधि।
Somwati Amavasya Muhurat 2026: आज 9 नवंबर 2026, सोमवार को सोमवती अमावस्या का दुर्लभ संयोग बना है। अमावस्या तिथि दोपहर 12:31 बजे तक रहेगी। उदयातिथि के अनुसार, अमावस्या का स्नान-दान आज 9 नवंबर को ही किया जाएगा। अमावस्या तिथि भगवान विष्णु और पितरों को समर्पित मानी जाती है। जब अमावस्या , सोमवार के दिन पड़ती है तो सोमवती अमावस्या का संयोग बनता है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इस तरह से सोमवती अमवास्या का दिन भगवान विष्णु, भगवान शिव और पितरों की कृपा पाने के लि ए अति उत्तम माना जाता है।
मान्यता है कि अमावस्या तिथि पर पवित्र नदी में स्नान करने और दान से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन सुहाग का सामान, वस्त्र, अन्न और कंबल आदि का दान शुभ माना जाता है। यहां देखें सोमवती अमावस्या पर स्नान-दान का शुभ मुहूर्त।
स्नान-दान के लिए शुभ मुहूर्त:
स्नान-दान के लिए प्रात:काल मुहूर्त सुबह 06:08 मिनट से सुबह 09:22 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 43 मिनट से दोपहर 12 बजकर 27 मिनट तक रहेगा।
सोमवती अमावस्या स्नान-दान शुभ चौघड़िया मुहूर्त:
लाभ चौघड़िया: दोपहर 02:48 बजे से शाम 04:09 बजे तक।
अमृत चौघड़िया: शाम 04:09 बजे से शाम 05:31 बजे तक।
इस समय न करें स्नान-दान:
हिंदू धर्म में राहुकाल का समय शुभ या मांगलिक कार्यों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। मान्यता है कि राहुकाल के समय किए गए कार्यों को 9 नवंबर को राहुकाल सुबह 09:22 बजे से सुबह 10:43 बजे तक रहेगा। राहुकाल के दौरान पूजा-पाठ या अन्य किसी शुभ कार्य से बचना चाहिए।
सोमवती अमावस्या की कैसे करें पूजा:
सबसे पहले पूजा स्थल की साफ-सफाई करें।
एक चौकी पर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा विराजित करें।
भगवान शिव का गंगाजल और स्वच्छ जल से अभिषेक करें।
शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, सफेद फूल और अक्षत अर्पित करें।
माता पार्वती को सुहाग की सामग्री, फल और फूल चढ़ाएं।
भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें।
सोमवती अमावस्या की व्रत कथा सुनें।
जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करें।
सोमवती अमावस्या पर पीपल की पूजा क्यों करते हैं:
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पीपल के वृक्ष में तीनों देवताओं (ब्रह्मा, विष्णु और महेश ) का वास होता है। इसकी जड़ में ब्रह्मा जी, तने में भगवान विष्णु और ऊपरी भाग में भगवान शिव विराजमान होते हैं। कहा जाता है कि अमावस्या तिथि पर पीपल के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करने से पितृ दोष और कालसर्ष दोष से मुक्ति मिलती है। पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
अखंड सौभाग्य की प्राप्ति:
सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिनों पीपल के पेड़ की परिक्रमा करती हैं और कच्चा सूत (कलावा) लपेटती है। मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन सुखद, उत्तम स्वास्थ्य और पति की लंबी आयु की कामना पूरी होती है।
अमावस्या के दिन कौन सा दीपक जलाना चाहिए?
अमावस्या तिथि पर दीपदान का विशेष महत्व है। इस दिन सरसों के तेल, तिल के तेल या घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग तेल का दीपक जलाने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। पितरों के लिए तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीच सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। पूजास्थल पर घी का दीपक देवी-देवताओं के सामने जलाना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
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सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान