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Somwar Ke Upay: सोमवार को जरूर करें शिवलिंग से जुड़े ये 5 उपाय, पूरे होंगे अटके काम और शिव जी की कृपा से मिलेगी सफलता

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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Shiv Puja: सोमवार को शिवलिंग से जुड़े ये 5 शक्तिशाली उपाय करें। इससे अटके काम पूरे होते हैं, मन में शांति आती है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जानें पूरे सप्ताह सफलता पाने के सरल उपाय।

Somwar Ke Upay: सोमवार को जरूर करें शिवलिंग से जुड़े ये 5 उपाय, पूरे होंगे अटके काम और शिव जी की कृपा से मिलेगी सफलता

सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार, इस दिन की शुरुआत शिव भक्ति के साथ करने से पूरे सप्ताह सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। यदि आप जीवन में अटके कामों को पूरा करना चाहते हैं, मानसिक शांति पाना चाहते हैं और शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो सोमवार को कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय जरूर करें। ये उपाय ना सिर्फ रुकी हुई गतियों को आगे बढ़ाते हैं बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और स्थिरता भी लाते हैं।

1. शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करें

सोमवार को सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर शुद्ध जल और दूध चढ़ाना सबसे सरल और शक्तिशाली उपाय है। इसमें थोड़ा गंगाजल मिलाकर अर्पित करें। साथ ही गौरी-शंकर रुद्राक्ष भी चढ़ा सकते हैं। इस उपाय से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और रुके हुए कार्य तेजी से पूरे होने लगते हैं।

2. पंचामृत से अभिषेक करें

दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बने पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह उपाय ना सिर्फ घर में सुख-समृद्धि लाता है बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। पंचामृत अभिषेक के बाद शिवलिंग को साफ जल से धो लें।

3. महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें

सोमवार को महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस मंत्र का रोज 108 बार जाप करने से स्वास्थ्य, सुरक्षा और अटके काम पूरे होने लगते हैं। मंत्र इस प्रकार है:

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।

उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥

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4. ॐ नमः शिवाय मंत्र का नियमित जाप

सोमवार को 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप पूरे सप्ताह की सकारात्मकता के लिए बहुत प्रभावी है। इस मंत्र का जाप करते समय मन को पूरी तरह शांत रखें। इससे नकारात्मक विचार दूर होते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है।

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5. सोमवार व्रत और दान का महत्व

जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, उन्हें विशेष फल मिलता है। व्रत में फलाहार करें और शाम को शिव मंदिर में घी का दीपक जलाएं। साथ ही गरीबों को अन्न, जल या वस्त्र दान करें। इससे शिव जी की कृपा बनी रहती है और जीवन की समस्याएं कम होती हैं।

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सोमवार के ये आसान उपाय नियमित रूप से करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अटके काम पूरे होते हैं, आर्थिक स्थिति सुधरती है और घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहती है। अगर आप भी जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं, तो इस सोमवार से इन उपायों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
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