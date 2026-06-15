सोमवती अमावस्या की रात करें 5 में से कोई भी 1 उपाय, मां लक्ष्मी करेंगी कृपा, होगा धन लाभ
हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व होता है। हर माह में एक बार अमावस्या पड़ती है। अमावस्या पर विधि- विधान से भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन लोग पितरों को याद करते हैं और दान-पुण्य करते हैं। मान्यता है कि अमावस्या की रात कुछ आसान उपाय करने से घर में सुख-शांति बनी रहती है।
Somvati Amavaysa 2026: हिंदू धर्म में अमावस्या को खास तिथि माना जाता है। हर माह में एक बार अमावस्या पड़ती है। अमावस्या पर लोग पितरों को याद करते हैं, दान-पुण्य करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। मान्यता है कि अमावस्या की रात कुछ आसान उपाय करने से घर में सुख-शांति बनी रहती है और मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इन उपायों को करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।
घर में जलाएं दीपक
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अमावस्या की रात घर के ईशान कोण में गाय के घी का चौमुखा दीपक जलाना शुभ माना जाता है। वहीं मुख्य दरवाजे पर सरसों के तेल का दीपक भी रखा जाता है। कहा जाता है कि इससे घर का माहौल अच्छा बना रहता है। इस उपाय को करने से आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है।
मां लक्ष्मी की करें पूजा
अमावस्या की शाम मां लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। पूजा के समय दीपक में लाल धागे की बत्ती लगाने की परंपरा है। कुछ लोग दीपक में थोड़ा केसर भी डालते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। मां लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति की आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं।
पीपल के पेड़ के नीचे करें दीपदान
अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा भी की जाती है। रात में पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाया जा सकता है। इसके बाद ‘ऊं नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का जाप करते हुए परिक्रमा की जाती है। कई लोग इसे शुभ मानते हैं।
पितरों के लिए करें ये काम
अमावस्या को पितरों की तिथि भी कहा जाता है। इस दिन तर्पण और दान का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि रात में घर के बाहर मिट्टी के दीपक में तेल और तिल डालकर दीप जलाने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए इस दिन अपने पूर्वजों के नाम से दान भी किया जाता है।
कनकधारा स्तोत्र का करें पाठ
मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान कनकधारा स्तोत्र का पाठ भी किया जाता है। पूजा में माता लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह उपाय धन और खुशहाली से जुड़ा माना जाता है। इसको करने से आर्थिक स्थिति अच्छी होती है।
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लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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