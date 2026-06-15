सोमवती अमावस्या कथा: 108 परिक्रमा से लौट आए पति के प्राण, पढ़ें सोना धोबिन की पूरी कहानी
सनातन धर्म में सोमवती अमावस्या का खास महत्व माना जाता है। जब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा, परिक्रमा और व्रत करने से सुख-समृद्धि बढ़ती है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है।
Somvati Amavasya vrat katha: सनातन धर्म में सोमवती अमावस्या का खास महत्व माना जाता है। जब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा, परिक्रमा और व्रत करने से सुख-समृद्धि बढ़ती है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। इसी दिन से जुड़ी एक प्राचीन कथा भी प्रचलित है, जिसे श्रद्धा से पढ़ा और सुना जाता है।
सोमवती अमावस्या की कथा
बहुत समय पहले एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में पति-पत्नी और उनकी एक बेटी थी। समय के साथ बेटी बड़ी होने लगी। वह सुंदर होने के साथ-साथ अच्छे संस्कारों वाली और गुणवान भी थी। लेकिन गरीबी की वजह से उसके विवाह में बार-बार बाधाएं आ रही थीं।
एक दिन एक साधु ब्राह्मण के घर आए। बेटी ने पूरे मन से उनकी सेवा की। उसकी सेवा से खुश होकर साधु ने उसे लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया। इसी दौरान साधु ने बताया कि लड़की की हथेली में विवाह का शुभ योग नहीं दिख रहा है।
यह सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी चिंतित हो गए। उन्होंने साधु से इसका उपाय पूछा। साधु ने ध्यान लगाकर कहा कि पास के एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन रहती है। वह बहुत ही पतिव्रता और धर्मपरायण महिला है। यदि उनकी बेटी उसकी सेवा करे और विवाह से पहले वह अपनी मांग का सिंदूर इस कन्या को दे दे, तो उसके जीवन की बड़ी बाधा दूर हो सकती है।
साधु की बात सुनकर लड़की अगले ही दिन से सोना धोबिन के घर जाने लगी। वह सुबह अंधेरे में पहुंचकर घर की सफाई और दूसरे काम कर देती और बिना किसी को बताए वापस लौट आती।
कई दिन तक ऐसा चलता रहा। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि वह रोज सुबह-सुबह सारे काम कैसे कर लेती है। बहू ने कहा कि उसने तो समझा था कि यह काम उसकी सास करती हैं। तब दोनों को हैरानी हुई और उन्होंने पता लगाने का फैसला किया।
एक सुबह उन्होंने देखा कि एक अनजान लड़की घर आकर सारे काम कर रही है। जब वह लौटने लगी तो सोना धोबिन ने उसे रोक लिया और पूछा कि वह कौन है और बिना बताए यह सब क्यों करती है।
तब लड़की ने साधु की बताई हुई पूरी बात उन्हें बता दी। उसकी बात सुनकर सोना धोबिन भावुक हो गई और मदद करने के लिए तैयार हो गई।
कुछ समय बाद वह ब्राह्मण की बेटी के घर पहुंची। उसने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस लड़की की मांग में लगाया, उसी समय उसके पति की मृत्यु हो गई। सोना धोबिन समझ गई कि यह सब उसी त्याग का परिणाम है।
उस दिन सोमवती अमावस्या थी। वह घर से बिना पानी पिए निकली थी। रास्ते में उसे एक पीपल का पेड़ मिला। उसने वहां ईंट के छोटे-छोटे टुकड़ों से 108 बार भंवरी दी और 108 बार पीपल की परिक्रमा की। पूजा पूरी करने के बाद ही उसने जल ग्रहण किया।
मान्यता है कि उसके इस पुण्य और श्रद्धा के प्रभाव से उसके पति के शरीर में फिर से प्राण लौट आए और वह जीवित हो गया।
तभी से यह विश्वास किया जाता है कि सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की पूजा और परिक्रमा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं विशेष रूप से व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी उम्र तथा परिवार की खुशहाली की कामना करती हैं।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जो लोग श्रद्धा और नियम के साथ सोमवती अमावस्या का व्रत और पूजा करते हैं, उन्हें सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है।
डिस्क्लेमर: यह कथा धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। इस लेख का उद्देश्य केवल धार्मिक जानकारी देना है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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