Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सोमवती अमावस्या कथा: 108 परिक्रमा से लौट आए पति के प्राण, पढ़ें सोना धोबिन की पूरी कहानी

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

सनातन धर्म में सोमवती अमावस्या का खास महत्व माना जाता है। जब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा, परिक्रमा और व्रत करने से सुख-समृद्धि बढ़ती है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है।

सोमवती अमावस्या कथा: 108 परिक्रमा से लौट आए पति के प्राण, पढ़ें सोना धोबिन की पूरी कहानी

Somvati Amavasya vrat katha: सनातन धर्म में सोमवती अमावस्या का खास महत्व माना जाता है। जब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा, परिक्रमा और व्रत करने से सुख-समृद्धि बढ़ती है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। इसी दिन से जुड़ी एक प्राचीन कथा भी प्रचलित है, जिसे श्रद्धा से पढ़ा और सुना जाता है।

सोमवती अमावस्या की कथा

बहुत समय पहले एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में पति-पत्नी और उनकी एक बेटी थी। समय के साथ बेटी बड़ी होने लगी। वह सुंदर होने के साथ-साथ अच्छे संस्कारों वाली और गुणवान भी थी। लेकिन गरीबी की वजह से उसके विवाह में बार-बार बाधाएं आ रही थीं।

एक दिन एक साधु ब्राह्मण के घर आए। बेटी ने पूरे मन से उनकी सेवा की। उसकी सेवा से खुश होकर साधु ने उसे लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया। इसी दौरान साधु ने बताया कि लड़की की हथेली में विवाह का शुभ योग नहीं दिख रहा है।

यह सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी चिंतित हो गए। उन्होंने साधु से इसका उपाय पूछा। साधु ने ध्यान लगाकर कहा कि पास के एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन रहती है। वह बहुत ही पतिव्रता और धर्मपरायण महिला है। यदि उनकी बेटी उसकी सेवा करे और विवाह से पहले वह अपनी मांग का सिंदूर इस कन्या को दे दे, तो उसके जीवन की बड़ी बाधा दूर हो सकती है।

साधु की बात सुनकर लड़की अगले ही दिन से सोना धोबिन के घर जाने लगी। वह सुबह अंधेरे में पहुंचकर घर की सफाई और दूसरे काम कर देती और बिना किसी को बताए वापस लौट आती।

कई दिन तक ऐसा चलता रहा। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि वह रोज सुबह-सुबह सारे काम कैसे कर लेती है। बहू ने कहा कि उसने तो समझा था कि यह काम उसकी सास करती हैं। तब दोनों को हैरानी हुई और उन्होंने पता लगाने का फैसला किया।

एक सुबह उन्होंने देखा कि एक अनजान लड़की घर आकर सारे काम कर रही है। जब वह लौटने लगी तो सोना धोबिन ने उसे रोक लिया और पूछा कि वह कौन है और बिना बताए यह सब क्यों करती है।

तब लड़की ने साधु की बताई हुई पूरी बात उन्हें बता दी। उसकी बात सुनकर सोना धोबिन भावुक हो गई और मदद करने के लिए तैयार हो गई।

कुछ समय बाद वह ब्राह्मण की बेटी के घर पहुंची। उसने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस लड़की की मांग में लगाया, उसी समय उसके पति की मृत्यु हो गई। सोना धोबिन समझ गई कि यह सब उसी त्याग का परिणाम है।

उस दिन सोमवती अमावस्या थी। वह घर से बिना पानी पिए निकली थी। रास्ते में उसे एक पीपल का पेड़ मिला। उसने वहां ईंट के छोटे-छोटे टुकड़ों से 108 बार भंवरी दी और 108 बार पीपल की परिक्रमा की। पूजा पूरी करने के बाद ही उसने जल ग्रहण किया।

मान्यता है कि उसके इस पुण्य और श्रद्धा के प्रभाव से उसके पति के शरीर में फिर से प्राण लौट आए और वह जीवित हो गया।

ये भी पढ़ें:सोमवती अमावस्या पर क्यों की जाती है पीपल के पेड़ की परिक्रमा?

तभी से यह विश्वास किया जाता है कि सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की पूजा और परिक्रमा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं विशेष रूप से व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी उम्र तथा परिवार की खुशहाली की कामना करती हैं।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जो लोग श्रद्धा और नियम के साथ सोमवती अमावस्या का व्रत और पूजा करते हैं, उन्हें सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है।

ये भी पढ़ें:सोमवती अमावस्या की रात करें 5 में से कोई भी 1 उपाय, मां लक्ष्मी करेंगी कृपा

डिस्क्लेमर: यह कथा धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। इस लेख का उद्देश्य केवल धार्मिक जानकारी देना है।

ये भी पढ़ें:साल के आखिरी सूर्य ग्रहण के दिन बन रहे दो नवपंचम योग, ये 4 राशियां रहें सावधान
Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि

और पढ़ें
Somvati Amavasya Somwati amavasya Astrology
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने