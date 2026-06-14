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15 जून को सोमवती अमावस्या पर 5:12 मिनट से उत्तम मुहूर्त, करें पीपल पूजा, जानें सुबह-शाम के मुहूर्त और उपाय

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Somvati Amavasya Time kab hai Somvati Amavasya 2026 : इस साल अधिक मास की अमावस्या बेहद लाभकारी मानी जा रही है। कई महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और परिवार की सुख- समृद्धि बढ़ाने के लिए पीपल की पूजा करती हैं।

15 जून को सोमवती अमावस्या पर 5:12 मिनट से उत्तम मुहूर्त, करें पीपल पूजा, जानें सुबह-शाम के मुहूर्त और उपाय

Somvati Amavasya Time, अमावस्या : सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या खास महत्व रखती है। कल सोमवार को पुरुषोत्तम मास का 30वां दिन और अधिक मास की कृष्ण पक्ष अमावस्या है। इस साल अधिक मास की अमावस्या बेहद लाभकारी मानी जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। कई महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और परिवार की सुख- समृद्धि बढ़ाने के लिए सोमवती अमावस्या का व्रत रखती हैं। इस दिन विष्णु भगवान के रूप में विधिवत पीपल पेड़ की पूजा भी की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार, उदया तिथि में 15 जून 2026 के दिन सोमवती अमावस्या का व्रत और स्नान-दान किया जाएगा। आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या पर पूजा का शुभ समय, पीपल पेड़ की पूजा विधि और उपाय-

15 जून को सोमवती अमावस्या पर 5:12 मिनट से उत्तम मुहूर्त, करें पीपल पूजा, जानें सुबह-शाम के मुहूर्त और उपाय

अमावस्या तिथि कब तक रहेगी: कब करें दान?

पंचांग के अनुसार, सोमवार के दिन सुबह में 08 बजकर 23 मिनट तक रहेगी अमावस्या तिथि। दान करने के उत्तम मुहूर्त सुबह में 5:12 बजे से लेकर शाम में 07:08 बजे तक रहेगा। इस दौरान शुभ संयोग रहेगा।

सोमवती अमावस्या पर सुबह-शाम के पूजा के मुहूर्त

  1. ब्रह्म मुहूर्त 03:51 ए एम से 04:32 ए एम
  2. अभिजित मुहूर्त 11:39 ए एम से 12:35 पी एम
  3. विजय मुहूर्त 02:25 पी एम से 03:20 पी एम
  4. गोधूलि मुहूर्त 07:00 पी एम से 07:21 पी एम
  5. अमृत काल 11:28 ए एम से 12:52 पी एम
  6. निशिता मुहूर्त 11:47 पी एम से 12:27 ए एम, जून 16
  7. सर्वार्थ सिद्धि योग 05:12 ए एम से 07:08 पी एम
  8. अमृत सिद्धि योग 05:12 ए एम से 07:08 पी एम

सोमवती अमावस्या पर कैसे करें पीपल की पूजा

पीपल के पेड़ में मान्यता अनुसार भगवान विष्णु का वास माना जाता है। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। इस के बाद तांबे के पात्र से सूर्य को अर्घ्य दें। घर में पूजा करें। इसके बाद पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। जल में कच्चा दूध, काल तिल, फूल और अक्षत मिलाकर अर्पित करें। पेड़ के नीचे दीपक चढ़ाएं। 108 बार कच्चा सूत या धागा लपेटते हुए पेड़ की परिक्रमा करें। इसके बाद कथा सुनें। आरती करें। भोग लगाएं। क्षमा प्रार्थना करें।

सोमवती अमावस्या पर क्या उपाय करें?

  • इस दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं।
  • धन में वृद्धि और अकाल मृत्यु से बचने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें।
  • पितृ दोष दूर करने के लिए किसी ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराएं। आप दान भी कर सकते हैं।

सोमवती अमावस्या पर किन मंत्रों का जाप करें?

  1. ॐ नमः शिवाय
  2. ॐ पितृभ्यः नमः
  3. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
  4. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पितृदेवाय नमः
  5. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्
  6. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्॥

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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