Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Somvati Amavasya 2026: 396 साल बाद बना दुर्लभ महासंयोग, एक साथ आए 4 बड़े शुभ योग

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Somvati Amavasya 2026: 15 जून, सोमवार का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय नजरिए से बेहद खास माना जा रहा है। इस दिन ज्येष्ठ अधिक मास का आखिरी दिन है। साथ ही सोमवती अमावस्या और मिथुन संक्रांति का भी संयोग बन रहा है।

Somvati Amavasya 2026: 396 साल बाद बना दुर्लभ महासंयोग, एक साथ आए 4 बड़े शुभ योग

Somvati Amavasya 2026: 15 जून, सोमवार का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय नजरिए से बेहद खास माना जा रहा है। इस दिन ज्येष्ठ अधिक मास का आखिरी दिन है। साथ ही सोमवती अमावस्या और मिथुन संक्रांति का भी संयोग बन रहा है। पंचांग के जानकारों के अनुसार सोमवार, अमावस्या, सूर्य संक्रांति और अधिक मास का ऐसा मेल बहुत कम देखने को मिलता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए स्नान, दान, जप और पूजा का विशेष फल मिलता है।

क्यों खास माना जाता है यह दिन

सनातन परंपरा में अमावस्या को पितरों की पूजा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। सोमवार भगवान शिव को समर्पित होता है। वहीं अधिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इसके साथ ही संक्रांति का दिन सूर्य उपासना के लिए शुभ माना जाता है।

इसी वजह से एक ही दिन पितृ तर्पण, शिव पूजा, विष्णु आराधना और सूर्य पूजा का अवसर मिलने से इस दिन का महत्व और बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किया गया पुण्य कार्य अक्षय फल देने वाला माना जाता है।

396 साल बाद दोबारा बना यह संयोग

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस तरह का दुर्लभ संयोग इससे पहले 10 जून 1630 को बना था। यानी करीब 396 साल बाद यह योग फिर देखने को मिला है। पंचांग गणना बताती है कि अब ऐसा संयोग अगली बार वर्ष 2327 में देखने को मिलेगा।

सोमवती अमावस्या तब मानी जाती है जब सोमवार के दिन सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि मौजूद हो। वहीं सूर्य के वृष राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करने पर मिथुन संक्रांति होती है।

खगोल विज्ञान क्या कहता है

अमावस्या के समय चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य लगभग एक सीध में आ जाते हैं। इस स्थिति में चंद्रमा का वह हिस्सा, जो पृथ्वी की ओर होता है, अंधेरे में रहता है। इसलिए हमें आकाश में चांद दिखाई नहीं देता।

वहीं सूर्य संक्रांति को खगोलीय दृष्टि से सूर्य के एक राशि क्षेत्र से निकलकर दूसरे राशि क्षेत्र में प्रवेश करने की घटना माना जाता है। 15 जून को सूर्य वृष राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर रहा है। इसी कारण मिथुन संक्रांति का योग बन रहा है।

ये भी पढ़ें:14 जुलाई तक इन 4 राशियों की बढ़ेगी कमाई, मिथुन राशि में सूर्य की एंट्री

ग्रंथों में भी मिलता है उल्लेख

धार्मिक ग्रंथों में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। स्कंद पुराण में सोमवार और अमावस्या के संयोग पर स्नान, दान, जप और पितरों के तर्पण का उल्लेख मिलता है।

पीपल के पेड़ की पूजा को भी इस दिन शुभ माना गया है। भगवद्गीता में भगवान कृष्ण ने पीपल को अपने स्वरूपों में एक बताया है। इसलिए सोमवती अमावस्या पर पीपल की पूजा और परिक्रमा करने की परंपरा भी है।

ये भी पढ़ें:आज है सोमवती अमावस्या, पितरों को याद करने, दान-पुण्य के लिए माना जाता है शुभ दिन

इस दिन क्या करें

इस शुभ अवसर पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और सूर्य को जल अर्पित करें। शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाएं। भगवान विष्णु को तुलसी और पीले फूल अर्पित करें।

पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाकर दीपक जलाएं और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करें। इसके अलावा जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र, सत्तू, फल, छाता, पंखा और जल का दान करना भी शुभ माना गया है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्रद्धा और नियम के साथ किए गए पूजा-पाठ और दान-पुण्य का फल लंबे समय तक प्राप्त होता है।

ये भी पढ़ें:सोमवती अमावस्या पर बन रहा दुर्लभ संयोग, एक साथ बन रहे हैं 4 शुभ योग
Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि

और पढ़ें
Somvati Amavasya amavasya kab h Amavasya Kab Hai
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने