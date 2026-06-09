14 या 15 जून कब है सोमवती अमावस्या? जानें डेट, स्नान-दान का शुभ मुहूर्त और धन लाभ के उपाय
Somvati amavasya kab hai: हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि अत्यंत शुभ मानी गई है। मान्यता है कि इस दिन जप, दान और तप करने से व्यक्ति को शुभ फल मिलते हैं। जानें जून में सोमवती अमावस्या कब है और धन प्राप्ति के लिए क्या उपाय करें।
Somvati amavasya date 2026 kis din hai: हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। जब अमावस्या तिथि सोमवार को पड़ती है, तब सोमवती अमावस्या का संयोग बनता है। साल 2026 की पहली सोमवती अमावस्या अधिक मास में पड़ रही है, जिसके कारण इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और पितरों की विधि-विधान से पूजा-अर्चना करने से जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अमावस्या तिथि पर पवित्र नदी में स्नान करने और दान करने का खास महत्व है। मान्यता है कि इस दिन स्नान, जप-तप और दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जानें सोमवती अमावस्या कब है।
सोमवती अमावस्या 2026 कब है:
पंचांग के अनुसार, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 14 जून 2026, रविवार को दोपहर 12 बजकर 20 मिनट पर शुरू होगी और समाप्त 15 जून 2026, सोमवार को सुबह 08 बजकर 24 मिनट तक रहेगी। उदया तिथि मान्य होने के कारण सोमवती अमावस्या का व्रत 15 जून 2026 को रखा जाएगा। पितृ कार्य के लिए 14 जून का दिन उत्तम रहने वाला है।
सोमवती अमावस्या स्नान-दान का समय 2026:
सोमवती अमावस्या के लिए स्नान-दान का ब्रह्म मुहूर्त 14 जून को सुबह 04 बजकर 04 मिनट से सुबह 04 बजकर 44 मिनट तक रहेगा। अमृत काल दोपहर 03 बजकर 56 मिनट से शाम 05 बजकर 20 मिनट तक रहेगा।
सोमवती अमावस्या का महत्व:
हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या शुभ फल प्रदान करने वाली तिथि मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करने से जीवन में सुख-शांति के साथ समृद्धि आती है। भगवान शिव की कृपा से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से जातक को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। पितरों की कृपा पाने के लिए यह दिन अत्यंत उत्तम माना जाता है। अमावस्या तिथि पर श्राद्ध, तर्पण और पितृ कर्म करने से पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे परिवार में खुशहाली आती है।
सोमवती अमावस्या पर धन लाभ के उपाय-
1. सोमवती अमावस्या की शाम मां लक्ष्मी की पूजा के समय उन्हें पीली कौड़ियां अर्पित करें। अगर पीली कौड़ियां मिलना संभव नहीं है, तो सफेद कौड़ी में हल्दी लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। रात भर पूजा स्थल पर रहने दें, उसके बाद सुबह स्नान आदि करने के बाद लाल रंग के कपड़े में बांधकर धन या तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन की प्राप्ति होती है।
2. अमावस्या के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से धन से जुड़ी परेशानी खत्म होती है और आर्थिक उन्नति मिलती है।
3. इस दिन नदी या तालाब में मछलियों को शक्कर मिश्रित आटे की गोलियां खिलाना शुभ होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से पैसों का आगमन होता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
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