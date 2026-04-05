सोमवार को शिव अराधना का है विशेष दिन, एक क्लिक में यहां पढ़ें जलाभिषेक से लेकर पूजा की सही विधि
सोमवार को भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व है। जानिए सोमवार शिव पूजा की पूरी विधि – ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान, जलाभिषेक, पंचामृत अभिषेक, बिल्वपत्र अर्पण, महामृत्युंजय मंत्र जप और शिव आरती। घर पर सरल तरीके से शिव आराधना कैसे करें, इस लेख में पढ़ें।
सनातन धर्म में भगवान शिव को 'आशुतोष' कहा जाता है, अर्थात् जो थोड़े से प्रयास और निष्कलंक भक्ति से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव की कृपा प्राप्त होने पर जीवन के समस्त क्लेश, रोग, शोक, दुर्भाग्य और बाधाएं दूर हो जाती हैं। विशेष रूप से सोमवार का दिन भगवान शिव की उपासना के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। शिवपुराण, लिंगपुराण और स्कंदपुराण में वर्णित उपायों से सोमवार को भोलेनाथ को प्रसन्न किया जा सकता है। आइए जानते हैं सोमवार की शिव अराधना की सही विधि और महत्व।
सोमवार शिव पूजा का महत्व
सोमवार का दिन चंद्रमा और भगवान शिव दोनों से जुड़ा हुआ है। इस दिन शिव की पूजा करने से मानसिक शांति, स्वास्थ्य, धन-समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है। शिवपुराण के अनुसार, सोमवार को किया गया भजन, जप और व्रत जन्म-जन्मांतर के पापों का नाश करता है। जो भक्त सच्चे भाव से शिव की आराधना करता है, भगवान उसके समस्त कष्ट हर लेते हैं और आशुतोष स्वरूप शीघ्र प्रसन्न होकर वरदान देते हैं।
ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव ध्यान
शिव अराधना का सबसे शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त है। इस समय उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ध्यान लगाते समय भगवान शिव के त्रिनेत्र, जटाजूट में गंगा, माथे पर चंद्रमा और नीलकंठ स्वरूप का स्मरण करें। ;ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए मौन साधना करें। इससे पूर्व जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और मन एकाग्र होता है।
शिवलिंग पर पंचामृत और गंगाजल अभिषेक
सोमवार को शिवलिंग पर अभिषेक करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले दूध, दही, घी, शहद और शुद्ध जल से बना पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद गंगाजल से अभिषेक करें। अभिषेक के समय ॐ नमः शिवाय, ॐ रुद्राय नमः और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इस विधि से मन की शुद्धि होती है, रोग दूर होते हैं और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
प्रिय वस्तुएं अर्पित करें - बिल्वपत्र, धतूरा और आक
भगवान शिव को बिल्वपत्र, धतूरा, आक के फूल और भस्म अत्यंत प्रिय हैं। तीन दल वाला बिल्वपत्र (कटा-फटा नहीं) अर्पित करें क्योंकि यह ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतीक है। धतूरा और आक के फूल चढ़ाने से जन्म-जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। पूजा में भस्म लगाना भी शुभ माना जाता है। इन वस्तुओं को अर्पित करते समय भावपूर्वक ॐ नमः शिवाय का उच्चारण करें।
सोमवार व्रत, शिव कथा और महामृत्युंजय मंत्र जाप
सोमवार का व्रत रखने से धन, आरोग्य और शांति प्राप्त होती है। व्रत में फलाहार करें और शाम को शिव कथा का श्रवण करें। शिव चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ करें और आरती करें।
सोमवार को महामृत्युंजय मंत्र का जाप विशेष फलदायी होता है:
ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्।
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्॥
इस मंत्र का 108 बार जाप रुद्राक्ष की माला से करें। इससे अकाल मृत्यु, रोग और भय का नाश होता है।
समर्पण ही सर्वोच्च उपाय
शिवपुराण में स्पष्ट कहा गया है कि यदि भक्त के पास पूजन सामग्री न हो तो केवल सच्चे भाव और समर्पण से भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। जो भक्त निष्काम भाव से शिव का स्मरण करता है, महादेव स्वयं उसके जीवन की समस्त बाधाएं हर लेते हैं और शांति, स्वास्थ्य तथा सौभाग्य प्रदान करते हैं।
सोमवार को इन सरल विधियों से भगवान शिव की अराधना करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। नियमित शिव भक्ति से भक्त को आशुतोष महादेव की असीम कृपा प्राप्त होती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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