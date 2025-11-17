सोम प्रदोष व्रत आज, नोट कर लें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, उपाय, मंत्र से लेकर सबकुछ

Hindustan Hindi News
Mon, 17 Nov 2025 07:46 AM
हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत में भगवान शिव की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। यह व्रत त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण समय प्रदोष काल माना जाता है, जो सूर्यास्त से कुछ समय पहले से सूर्यास्त से कुछ समय बाद तक रहता है। इसी अवधि में भगवान शिव की पूजा करने से विशेष फल मिलता है। आज यानी 17 नवंबर को मार्गशीर्ष माह का पहला प्रदोष व्रत है। सोमवार और प्रदोष- दोनों शुभ संयोग एक साथ पड़ने के कारण इस व्रत का महत्व कई गुना बढ़ गया है। मान्यता है कि सोमवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत रखने पर दोगुना फल मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि-विधान से पूजा करने पर सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। बिलपत्र, गंगाजल, चंदन, धूप-दीप और अक्षत से शिवलिंग का अभिषेक बेहद शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इससे शिवकृपा जल्दी मिलती है।

पूजा का शुभ मुहूर्त- 05:27 पी एम से 08:07 पी एम

अवधि - 02 घण्टे 40 मिनट्स

पूजा विधि:

ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ, हल्के रंग के वस्त्र पहनें।

व्रत का संकल्प लें।

प्रदोष काल में पूजा शुरू करें।

घर में शिवलिंग स्थापित करें या मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें।

गंगाजल छिड़कें, दीपक जलाएं और धूप अर्पित करें।

रौली, चावल, चंदन, अक्षत और फूल चढ़ाएं।

शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, शहद और घी से अभिषेक करें।

बेलपत्र, धतूरा और फल अर्पित करें।

“ॐ नमः शिवाय” मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें।

शिव प्रदोष स्तोत्र, शिव चालीसा और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें।

अंत में शिव-पार्वती की आरती करें।

उपाय-

शिवलिंग पर जल और गंगाजल अर्पित करें- प्रदोष काल में शिवलिंग पर शुद्ध जल या गंगाजल चढ़ाना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे मन की शुद्धि होती है और बाधाएँ दूर होती हैं।

बेलपत्र चढ़ाएं- बेलपत्र शिवजी का प्रिय है। तीन पत्तियों वाले बेलपत्र पर ॐ नमः शिवाय लिखकर अर्पित करें।

दीपक जलाएं- प्रदोष काल में घी या सरसों के तेल का दीपक जलाकर शिवलिंग के पास रखें।

शिव-पार्वती की संयुक्त पूजा करें- इस दिन केवल शिव नहीं, माता पार्वती की पूजा भी करें। माना जाता है कि संयुक्त पूजा से दोगुना फल मिलता है।

“ॐ नमः शिवाय” का 108 बार जप- इस दिन “ॐ नमः शिवाय” का 108 बार जप करें।

शिवलिंग का पंचामृत अभिषेक करें- दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक करें।

योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
