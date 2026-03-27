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Pradosh Vrat 2026: 3 दिन बाद है सोम प्रदोष व्रत, ढाई मिनट से भी कम शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त, ना करें ये गलती

Mar 27, 2026 02:11 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Pradosh Vrat Complete Guidance: प्रदोष व्रत को लेकर मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से पूजा की जाए भगवान शिव सारी इच्छा पूरी करते हैं। अगर आप पहली बार प्रदोष व्रत रखने जा रहे हैं तो यहां जानिए इस व्रत से जुड़ी हर एक छोटी-बड़ी जानकारी।

Pradosh Vrat 2026: 3 दिन बाद है सोम प्रदोष व्रत, ढाई मिनट से भी कम शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त, ना करें ये गलती

Som Pradosh Vrat Puja Muhurat: हिंदू धर्म में भगवान शिव को समर्पित कई ऐसे व्रत हैं जिनका काफी महत्व है। इन्हीं में से एक है प्रदोष व्रत। ये व्रत महीने में 2 बार आता है। एक व्रत शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है। तो वहीं दूसरा वाला व्रत कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है। वैसे मार्च के महीने में ये व्रत तीन बार है। दो व्रत रखे जा चुके हैं और तीसरा प्रदोष व्रत अगले हफ्ते रखा जाएगा। जो लोग पहली बार इस व्रत को रखने वाले हैं, उनके लिए ए टू जेड तक सारी विधि और मुहूर्त यहां पर मिल जाएंगे। किस तारीख को प्रदोष व्रत है? किस मुहूर्त में पूजा करना है? साथ ही जलाभिषेक के दौरान कौन सी गलती नहीं करनी है? ये सारी डिटेल्स एक-एक करके नीचे लें।

इस दिन है प्रदोष व्रत

अगला प्रदोष व्रत 30 मार्च को है। पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि इसी दिन से शुरू हो रहा है। 30 मार्च को सुबह 7:09 बजे से इस तिथि की शुरुआत होगी। अगले दिन यानी 31 मार्च की सुबह 6:55 बजे इस तिथि का समापन होगा। प्रदोष व्रत की पूजा अगर आप पहली बार रखने वाले हैं तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इसकी पूजा शाम यानी सूर्यास्त के बाद ही करनी शुभ मानी जाती है। इसे प्रदोष काल कहा जाता है।

ढाई घंटे से कम है पूजा का मुहूर्त

30 मार्च को पड़ने वाला प्रदोष व्रत सोमवार के दिन हाै। इस वजह से इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। बता दें कि जिस दिन भी ये व्रत पड़ता है, उसके नाम से ही व्रत को जाना जाता है। अगर ये शनिवार के दिन पड़ेगा तो शनि प्रदोष व्रत और शुक्र को पड़ेगा तो शुक्र प्रदोष व्रत कहलाएगा। बता दें कि इस बार प्रदोष व्रत की पूजा का मुहूर्त ढाई घंटे से कम होगा। पंचांग के हिसाब से इस दिन शाम को 6:38 बजे से लेकर 8:57 बजे तक पूजा कर लेना शुभ माना जाएगा।

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जलाभिषेक के वक्त ना करें ये गलती

प्रदोष व्रत वाले दिन जलाभिषेक का विशेष महत्व होता है। इस दौरान किसी भी तरह की गलती करने से बचना चाहिए। जलाभिषेक की विधि आसान है लेकिन कई बार जाने-अनजाने में लोग शिवलिंग पर वर्जित चीजें भी अर्पित कर देते हैं। बता दें कि शिवलिंग पर कभी भी सिंदूर, केतकी का फूल या फिर तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाना होता है। इसके अलावा नारियल का इस्तेमाल इस दौरान नहीं करना चाहिए।

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शिवलिंग पर अर्पित करें ये चीजें

प्रदोष व्रत की पूजा के दौरान शिवलिंग पर सिर्फ गंगाजल, पंचामृत, दूध, धतूरा और बेलपत्र ही चढ़ाएं। इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि आपको शिवलिंग की परिक्रमा पूरी नहीं करनी है। वहीं शिवलिंग पर लगाए गए भोग को प्रसाद के तौर पर ग्रहण नहीं करना है।

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प्रदोष व्रत में ना करें ये चीजें

अगर आप प्रदोष व्रत की पूजा करने वाले हैं तो इस दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। इस दिन तामसिक भोजन से दूर रहें। आपको प्याज लहसुन वाला भोजन नहीं करना है। ना ही इस दिन आपको मांस मदिरा का सेवन करना है। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो मन में सिर्फ सकारात्मक विचार ही लाएं। किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना ना रखें। मन में किसी के प्रति गलत ख्याल ना लाएं और ना ही किसी को भला बुरा कहें।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

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गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


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गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

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