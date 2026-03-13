Pradosh Vrat 2026: मार्च का पहला प्रदोष व्रत कब है? सुख-समृद्धि के लिए करें ये उपाय

हर महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। अलग-अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की महिमा अलग-अलग होती है। मार्च का महीना चल रहा है। इस माह में 2 बार प्रदोष व्रत होगा। चलिए जानते हैं कि मार्च 2026 में पहला प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा।

हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का खास महत्व होता है। क्योंकि शिव की पूजा के लिए सोमवार और प्रदोष व्रत का दिन बहुत ज्यादा फलदायी माना गया है। इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना पूरे विधि-विधान से की जाती है। हर महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। अलग-अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की महिमा अलग-अलग होती है। मार्च का महीना चल रहा है। इस माह में 2 बार प्रदोष व्रत होगा। चलिए जानते हैं कि मार्च में पहला प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा।

महत्व

हिंदू मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत प्रत्येक शुक्लपक्ष और कृष्णपक्ष की त्रयोदशी ति​थि को पड़ता है और इस दिन सूर्यास्त और रात्रि का जो संधिकाल होता है वह प्रदोष काल होता है, जिसमें इस व्रत की विशेष पूजा की जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत को सबसे पहले चंद्र देवता ने किया था। कहते हैं कि इस दिन पूरे विधि विधान से अगर भगवान शिव की पूजा की जाए, तो घर में सुख-समृ्द्धि बनी रहती है। साथ ही इस दिन व्रत करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है।

मार्च का पहला प्रदोष व्रत कब है?

पंचांग के मुताबिक मार्च का पहला प्रदोष व्रत 16 मार्च 2026 को रखा जाएगा। इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। क्योंकि इस दिन सोमवार है। इस वजह से इसे सोम प्रदोष व्रत कहेंगे। सोम प्रदोष व्रत का खास महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सोमवार का दिन भगावन शिव को समर्पित होता है। कहते हैं जो भी इस व्रत को विधि विधान रखता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है। ये व्रत भगवान शिव की विशेष कृपा दिलाता है। इस व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है।

शुभ मुहूर्त

शुभ मुहूर्त की बात करें, तो पंचांग के मुताबिक चैत्र महीने के कृष्ण त्रयोदशी की शुरुआत 16 मार्च से होगी। इसका समय 9:40 बजे रहेगा। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 17 मार्च को होगा। समापन का समय 9:23 बजे का है। अगर पूजा की बात की जाए तो प्रदोष व्रत की पूजा हमेशा शाम को होती है।

प्रदोष व्रत पूजा विधि

प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ-सुथरे, हल्के रंग के कपड़े पहनें। इसके बाद भगवान शिव का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके पश्चात शिवलिंग पर जल चढ़ाकर जलाभिषेक करें। पूरे दिन फलाहार करते हुए व्रत रखें। चूंकि इस व्रत की मुख्य पूजा प्रदोष काल में की जाती है, इसलिए प्रदोष काल शुरू होने से पहले दोबारा स्नान करना शुभ माना जाता है। इसके बाद भगवान शिव की विधि-विधान से पूजा करें और उन्हें भोग अर्पित करें। पूजा के दौरान प्रदोष व्रत की कथा सुनें और अंत में शिव जी की आरती करें। आरती के बाद प्रसाद ग्रहण करें। इस व्रत में श्रद्धालु चाहें तो दिन में एक समय सात्विक भोजन भी कर सकते हैं।

प्रदोष व्रत पर करें ये उपाय पापों से मुक्ति प्रदोष व्रत के दिन इस दिन शिवलिंग पर तिल अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर तिल से अभिषेक करने से साधक को सभी पापों से छुटकारा मिलता है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है।

आर्थिक तंगी दूर करने के लिए

प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर कच्चे चावल अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन लाभ के योग बनते हैं और जीवन में धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है।

खुशहाल दांपत्य जीवन के लिए

अपने दांपत्य जीवन में मिठास घोलने के लिए प्रदोष व्रत के दिन शिवजी को दही में शहद मिलाकर, उसका भोग लगाएं। प्रदोष व्रत के दिन ऐसा करने से आपके दांपत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी।

विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिएअगर किसी कारणवश आपके मन पसंद विवाह में लंबे समय से समस्याएं आ रही हैं, तो उन समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए प्रदोष व्रत के दिन स्नान आदि के बाद शिव जी को प्रणाम करें और उनके सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। फिर शिव जी के मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है- ॐ नम: शिवाय। जप पूरा होने के बाद भगवान को पुष्प अर्पित करें।