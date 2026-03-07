Pradosh Vrat 2026: इस तारीख को है मार्च का दूसरा प्रदोष व्रत, नोट करें शुभ मुहूर्त और जानें आसान पूजा विधि
Som Pradosh Vrat 2026: मार्च के महीने का दूसरा प्रदोष व्रत जल्द ही पड़ने वाला है। बता दें कि इस बार मार्च में एक नहीं बल्कि 3-3 प्रदोष व्रत पड़े हैं, जिनमें से एक बीते हफ्ते ही पड़ा है।
March Pradosh Vrat 2026: कुछ व्रत ऐसे हैं जो हर महीने आते हैं और प्रदोष व्रत इन्हीं में से एक है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत की पूजा और व्रत का बहुत महत्व है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत की पूजा करने से भगवान शिव की असीम कृपा मिलती है। आम तौर पर ये व्रत हर महीने दो बार पड़ता है। एक व्रत महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर पड़ता है। हालांकि इस बार मार्च के महीने एक नहीं बल्कि कुल 3 प्रदोष व्रत है।
पूरी होती है सारी मनोकामनाएं
पहला प्रदोष व्रत इस हफ्ते की शुरुआत में था और अब लोग दूसरा प्रदोष व्रत रखेंगे। मान्यता के अनुसार जो लोग प्रदोष व्रत पर भगवान शिव और पार्वती की पूजा करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। नीचे विस्तार से जानें कि मार्च का दूसरा प्रदोष व्रत कब पड़ रहा है?
इस तारीख को है दूसरा प्रदोष व्रत
पंचांग के हिसाब के मार्च का दूसरा प्रदोष व्रत 16 मार्च को पड़ेगा। इस तारीख को सुबह ही त्रयोदशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। इस दिन सोमवार पड़ने वाला है तो ऐसे में सोम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। त्रयोदशी तिथि की टाइमिंग 9 बजकर 41 बजे से लेकर अगले दिन की सुबह 9 बजकर 24 बजे तक है। ऐसे में सोम प्रदोष व्रत का पारण 17 मार्च को होगा। बात की जाए पूजा के शुभ मुहूर्त की तो 16 मार्च की शाम 6 बजकर 31 मिनट से लेकर 8 बजकर 54 मिनट के बीच कभी भी पूजा कर सकते हैं।
ऐसे करें प्रदोष व्रत की पूजा
प्रदोष व्रत की पूजा आसान विधि से की जा सकती है। इसके लिए बस आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है। साफ-सुथरे वस्त्र पहन लें। इसके बाद भगवान का स्मरण करते हुए प्रदोष व्रत का संकल्प लें। पूजा घर की साफ-सफाई कर लें। इसके बाद चौकी पर लाल रंग का साफ कपड़ा बिछा दें। इस पर भगवान शिव और मां पार्वती की तस्वीर या फिर मूर्ति रखें। धूप बत्ती और दीया जलाकर पूजा शुरू करें।
शिवलिंग पर क्या-क्या करना है अर्पित
प्रदोष व्रत की पूजा के दौरान शिवलिंग का जलाभिषेक करना जरूरी होता है। इस दिन शिवलिंग पर धतूरा और बेलपत्र तो जरूर अर्पित करें। इसके अलावा आक के फूल भी पूजा में शामिल करें। गंगाजल से शिवलिंग का जलाभिषेक करें। इसके बाद भगवान को भोग लगाएं और ॐ नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्रों के जाप से आपको अलग ही शांति मिलेगी। जाप के बाद प्रदोष व्रत कथा का पाठ जरूर करें।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
