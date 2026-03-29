Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Som Pradosh Vrat 2026: कल है मार्च महीने का आखिरी प्रदोष व्रत, नोट कर लें पूजा का प्रदोष मुहूर्त, सही विधि और उपाय

Mar 29, 2026 01:30 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share

30 मार्च 2026 को है मार्च महीने का आखिरी सोम प्रदोष व्रत। जानें प्रदोष व्रत की सही तिथि, प्रदोष काल मुहूर्त, पूजा विधि, जलाभिषेक के नियम और खास उपाय। पहली बार व्रत रखने वालों के लिए पूरी जानकारी। सोम प्रदोष व्रत से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कल का मुहूर्त और विधि नोट कर लें।

Som Pradosh Vrat 2026: कल है मार्च महीने का आखिरी प्रदोष व्रत, नोट कर लें पूजा का प्रदोष मुहूर्त, सही विधि और उपाय

हिंदू धर्म में भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत महीने में दो बार (शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर) रखा जाता है। मार्च 2026 में तीसरा और आखिरी प्रदोष व्रत 30 मार्च 2026, सोमवार को पड़ रहा है। सोमवार का दिन होने के कारण इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। इस व्रत को रखने और सही विधि से पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों को सुख, शांति, स्वास्थ्य तथा मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद मिलता है। जो लोग पहली बार इस व्रत को रख रहे हैं, उनके लिए यहां पूरी जानकारी दी गई है।

सोम प्रदोष व्रत 2026 की तिथि और समय

द्रिक पंचांग के अनुसार, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि 30 मार्च 2026 को सुबह 7:09 बजे शुरू होगी और 31 मार्च 2026 को सुबह 6:55 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर सोम प्रदोष व्रत 30 मार्च 2026, सोमवार को रखा जाएगा।

प्रदोष व्रत का पूजा मुहूर्त

प्रदोष व्रत की पूजा सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में की जाती है। 30 मार्च 2026 को प्रदोष काल का समय शाम 6:13 बजे से 8:33 बजे तक रहेगा। यह मुहूर्त ढाई घंटे से भी कम का है, इसलिए पूजा इसी समयावधि में पूरी कर लें। सबसे शुभ समय सूर्यास्त के 24 मिनट बाद से शुरू होता है।

सोम प्रदोष व्रत की पूजा विधि

  1. सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें।
  2. शाम को प्रदोष काल में शिव मंदिर या घर के पूजा स्थल पर शिवलिंग की स्थापना करें।
  3. शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, शहद, घी और चीनी से पंचामृत अभिषेक करें।
  4. बेलपत्र, आक के फूल, धतूरा, चंदन, फल और मिठाई अर्पित करें।
  5. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें। कम से कम 108 बार जाप करना शुभ है।
  6. शिव पुराण या सोम प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें या सुनें।
  7. आरती के साथ पूजा समाप्त करें और प्रसाद बांटें।

व्रत रखने वाले लोग पूरे दिन फलाहार करें और शाम को पूजा के बाद व्रत का पारण करें।

ये भी पढ़ें:अप्रैल के महीन में इन राशियों के जीवन में खुशियां ही खुशियां,

सोम प्रदोष व्रत के मुख्य उपाय

  • इस दिन बेलपत्र चढ़ाना और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करना सबसे प्रभावी उपाय है।
  • गरीबों को अन्न या वस्त्र का दान करें।
  • सोमवार को चांदी का दान या चांदी के बर्तन में जल पीना भी शुभ है।
  • यदि कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो इस व्रत से विशेष लाभ मिलता है।
  • विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु और सुख-समृद्धि के लिए यह व्रत रख सकती हैं।

ये भी पढ़ें:Weekly Tarot Horoscope 30 March to 5 April: सभी 12 राशियों का टैरो राशिफल

सोम प्रदोष व्रत का महत्व

सोम प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव के साथ माता पार्वती की भी कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत विशेष रूप से चंद्र दोष, मानसिक तनाव, स्वास्थ्य समस्याओं और आर्थिक कठिनाइयों से मुक्ति दिलाता है। सोमवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत और भी फलदायी माना जाता है क्योंकि सोमवार शिव का दिन है।

ये भी पढ़ें:Kamada Ekadashi Vrat Katha :ललिता ने एकादशी व्रत पुण्य ललित को दिया, दूर हुआ पाप

अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो पूजा विधि को ध्यान से पढ़ लें। प्रदोष काल में पूजा अवश्य करें, इससे पहले या बाद में पूजा का फल कम होता है। व्रत के दौरान सात्विक भोजन लें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

और पढ़ें
Pradosh Vrat Pradosh Vrat Kab Hai
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने