Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़solar lunar eclipse 2026 date surya grahan kab lagega amavasya surya grahan date ist visible in india panchak sanyog
सूर्य ग्रहण के दिन फाल्गुन अमावस्या,पंचक का साया, किस देश में दिखेगा सूर्यग्रहण, सूतक काल भी जानें

सूर्य ग्रहण के दिन फाल्गुन अमावस्या,पंचक का साया, किस देश में दिखेगा सूर्यग्रहण, सूतक काल भी जानें

संक्षेप:

सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य  पर राहु या केतु का ग्रहण लगता है, जिससे सूर्य की शक्ति कमजोर हो जाती है। यह अमावस्या पर होता है। सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य और राहु एक ही राशि में होते हैं, जिससे ग्रहण दोष बनता है।

Feb 10, 2026 04:12 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य पर राहु या केतु का ग्रहण लगता है, जिससे सूर्य की शक्ति कमजोर हो जाती है। यह अमावस्या पर होता है। सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य और राहु एक ही राशि में होते हैं, जिससे ग्रहण दोष बनता है। इस साल कब लग रहा है सूर्य ग्रहण और किस राशि में लग रहा है। इसके लिए अलावा इस दिन पंचांग के अनुसार क्या स्थिति रहेगी, यहां जानें-

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या 17 फरवरी का सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा?

आपको बता दें कि इस बार का सूर्य ग्रहण बहुत खास होगा।इइसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। यह ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन ग्रहण अमेरिका और इसके नॉर्दन हेमिस्फेयर में दिखाई देगा। यहां भी पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा, अधिक जनसंख्या वाले इलाकों में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाईनहीं देगा। दक्षिणी भागों और अंटार्कटिका में रिंग ऑफ फायर दिखाई देगा। इस दौरान विजिबिलिटी लिमिटेड रहेगी।

ये भी पढ़ें:Surya grahan 2026 kab : फाल्गुन मास की अमावस्या को लगेगा साल का सूर्य ग्रहण
ये भी पढ़ें:सूर्य ग्रहण फरवरी में, लेकिन अगस्त 2027 के ग्रहण का क्यों है लोगों को इंतजार

भारत में सूर्य ग्रहण के दिन पंचंक का साया, सूर्य और चंद्रमा रहेंगे कुंभ राशि में?

इस साल फाल्गुन अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लग रहा है। इस दिन किन्स्तुघ्ना और परिघ योग रहेगा। वहीं धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। सूर्य इस दिन कुंभ राशि में रहेंगे और चंद्रमा इस दिन सुबह तक मकर राशि और फिर कुंभ राशि में रहेंगे। इस दिन राहुकाल 07:43 बजे से सुबह से 08:28 बजे तक लगेगा। इस दिन पंचंक का साया भी रहेगा। पंचंक में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इस दिन लगने वाला अग्नि पंचंक होगा। अग्नि पंचंक को शुभ नहीं माना जाता है। वैसे पंचंक में कुछ कार्य करने की मनाही होती है।

कितने बजे लगेगा सूर्य ग्रहण

साल 2026 में कुल चार ग्रहण पड़ेंगे- दो सूर्य ग्रहण और दो चंद्र ग्रहण। सूर्यग्रहण का आंशिक फेज 9:56 पर शुरू होगा, और अधिकतम ग्रहण लगभग 12:12 पर दिखाई देगा। भारत की बात की जाए, इस समय भारत में अंधेरा होगा। यह सूर्य ग्रहण 14:27 UTC पर समाप्त होगा।

सूतक काल लगेगा या नहीं?

आपको बता दें कि इस साल लगने वाले सूर्य ग्रहण का सूतक काल नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये ग्रहणभारत में नहीं लग रहा है, इसलिए इस ग्रहण का सूतक भी मान्य नहीं होगा। वैसे बात करें तो सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले लग जाता है। 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को पड़ेगा। यह वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। इस तरह के ग्रहण में चंद्रमा सूर्य को पूरा ढक नहीं पाता और सूर्य के चारों ओर एक चमकदार रिंग नजर आती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


विजन

अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।


विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र

कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।


विशेषज्ञता

कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां

और पढ़ें
Surya Grahan Solar Eclipse Time Surya Grahan Kab Lagega
जानें धर्म न्यूज़ , Aaj ka Rashifal,Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने