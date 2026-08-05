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Grahan: 12 अगस्त को मेष, कुंभ और मीन राशि पर सूर्य ग्रहण और साढ़ेसाती का दोहरा प्रभाव कैसा रहेगा?

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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Surya Grahan Effect on Shani Sade sati: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण को एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना माना जाता है, जिसका प्रभाव देश-दुनिया के साथ मानव जीवन पर पड़ता है। जानें 12 अगस्त को लगने वाले सूर्य ग्रहण का साढ़ेसाती से पीड़ित राशियों पर प्रभाव।

Surya Grahan Effect on Sade Sati Zodiac Signs
सूर्य ग्रहण का साढ़ेसाती से पीड़ित राशियों पर प्रभाव

Surya Grahan ka Shan Sade sati par asar: 12 अगस्त 2026 को साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में लगेगा। कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं। यह ग्रहण भारतीय समयानुसार 12 अगस्त की रात 11 बजकर 17 मिनट पर प्रारंभ होगा और अगले दिन 13 अगस्त की सुबह 04 बजकर 25 मिनट पर समाप्त होगा। सूर्य ग्रहण के समय रात होने के कारण भारत में यह नजर नहीं आएगा और ना ही ग्रहण का सूतक काल मान्य होगा। पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि भारत में रात होने की वजह से इस ग्रहण की दृश्यता नहीं होगी। लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इस ग्रहण का प्रभाव देश-दुनिया के साथ मानव जीवन पर पड़ेगा। सूर्य ग्रहण एक नकारात्मक घटना है, इसका आम तौर पर मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव ही पड़ता है। 12 अगस्त को लगने वाला ग्रहण मेष, कुंभ और मीन राशि के लिए सबसे ज्यादा नुकसान भरा या नकारात्मक प्रभावों वाला साबित हो सकता है, क्योंकि इन राशियों पर शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव है।

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साढ़ेसाती से पीड़ित 3 राशियों पर सूर्य ग्रहण और साढ़ेसाती का दोहरा प्रभाव:

पंडित उपाध्याय के अनुसार, शनि की साढ़ेसाती के दौरान जब सूर्य ग्रहण लगता है, तो इसे दोहरे प्रभाव के रूप में देखा जाता है। इससे मानसिक तनाव, फैसला लेने में भ्रम की स्थिति और कार्यों में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इस समय खर्च की अधिकता हो सकती है। अज्ञात भय सता सकता है। एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र उपाध्याय का कहना है कि साढ़ेसाती के परेशान राशियों के सामने आर्थिक, मानसिक और शारीरिक दिक्कतें आ सकती हैं।

साढ़ेसाती से पीड़ित राशियों मेष, मीन और कुंभ राशि पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव:

मेष राशि-

मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है। इस समय आपके अनाप-शनाप खर्चे बढ़ सकते हैं। आर्थिक बैलेंस बिगड़ सकता है। कार्यस्थल पर व्यस्तता बढ़ सकती है। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। धन के लेन-देन में सावधानी बरतें, वरना नुकसान संभव है। व्यापार में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। नौकरी में बदलाव का सोच रहे हैं, तो फिलहाल के लिए योजना टाल दें।

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कुंभ राशि-

कुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती का तीसरा और अंतिम चरण चल रहा है वालों को धन से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। खर्च की अधिकता मानसिक तनाव दे सकती है। पैतृक संपत्ति में विवाद हो सकता है। व्यापार में नुकसान हो सकता है। परिवार के सदस्यों के बीच गलतफहमी या अनबन हो सकती है। कार्यों में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।

मीन राशि-

मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती का दूसरा चरण चल रहा है। इस समय आप धन का अभाव होने से मानसिक तौर पर परेशान हो सकते हैं। तेजी से चल रहे कार्य अचानक रुक सकते हैं या गति धीमी पड़ सकती है। सफलता पाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। परिवार में तनाव का माहौल रह सकता है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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