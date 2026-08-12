Solar Eclipse timing: 1999 के बाद से यहां दिखेगा पूर्ण सूर्य ग्रहण, 90 फीसदी सूर्य को कवर कर लेगा चांद
Surya Grahan kab dikhega:
यूरोप में खास तौर पर यह सूर्य ग्रहण खास होगा। यहां 1999 के बाद से ऐसा ग्रहण नहीं लगा है। स्पेन, आइसलेंड और ग्रीनलेंड में पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। वहीं यूके में आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा। ये इस देश के कई भागों में देखने को मिलेगा। इसमें सूर्य का 90 फीसदी सूर्य को चंद्रमा कवर कर लेगा। ग्रहण का पाथ साइबेरिया से अलास्का यूएस में होगा, ये ग्रीनलेंड, आइसलेंड और वेस्टर्न यूरोप में होगा।
कब देख सकेंगे पूर्ण सूर्य ग्रहण
ग्लोबल ग्रहण टाइमलाइन के अनुसार आंशिक सूर्य ग्रहण9.04 मिनट पर शुरू होगा। 10.28 मिनट पर पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा। अधिकतम व्यू 11.16 तक दिखेगा। पूर्ण ग्रहण के लिए 12.04 मिनट 13 अगस्त तक इंतजार करना होगा। रात 1:27:57 मिनट पर ग्रहण खत्म हो जाएगा। ग्रीनलेंज, आइसलेंज, स्पेन, पुर्तगाल से यह ग्रहण देखा जा सकेगा। इसके अलावा आंशिक सूर्य ग्रहण नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका में यह ग्रहण देखा जा सकेगा। भारत में इस ग्रहण का कोई डायरेक्ट व्यू नहीं होगा। यहां आप इस ग्रहण से जड़ी कई खास बातों को जान सकते हैं।
चंद्रमा सूर्य . को कर लेगा कवर
पहला सूर्य ग्रहण को देखने के लिए लाखों लोग यूरोप में इंतजार कर रहे हैं, इसके लिए लोग यूरोप और स्पेन ट्रैवल करके जा रहे हैं। दरअसल इस ग्रहण का इंतजार इसलिए भी हो रहा है, क्योंकि सालों बाद यहां यह ग्रहण पड़ा है। इस ग्रहण में दो मिनट के लिए दिन में अंधेका छा जाएगा, इससे कई राशियों के लिए वैसों सो सूर्य से बहुत छोटा हैं चंद्रमा , लेकिन इस दिनों में एक साइज के आसमान में दिखेगा। जब अलाइनमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा तो चंद्रमा इसे कवर कर लेगा। इसकी छाया पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाएगी।
अगला सूर्य ग्रहण भी होगा खास
1999 से 27 वर्ष बाद 12 अगस्त 2026 को यूरोप के आसमान में पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने वाला है। आपको बता दें कि इसके बाद अगले साल 2 अगस्त का सूर्य ग्रहण भी खास होगा। अगले साल 2027 में 6 मिनट तक अंधेरा छा जाएगा। सूर्य बिल्कुल छुप जाएगा और पक्षी भी अपने घरों में जाने लगें। वहीं 64 वर्ष बाद 23 सितंबर 2090 को पूर्ण सूर्य ग्रहण का नजारा यूनाइटेड किंगडम के लोग देख पाएंगे। सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ समय के लिए चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। सूर्य का एक हिस्सा पूरी तरह से ढक जाता है और आसमान में इस समय अनोखा नजारा देखने को मिलता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
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