Solar Eclipse, Surya Grahan: 21 सितंबर को 11 बजे से सूर्य ग्रहण शुरू, घर बैठे देखें लाइव नजारा

Solar Eclipse Timing 2025 Surya Grahan: यह सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण कहलाएगा। कुछ देशों में यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा व कुछ में नहीं देखा जा सकेगा। फिर भी आप घर बैठकर लाइव सूर्य ग्रहण के नजारे का आनंद ले सकते हैं। 

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 21 Sep 2025 06:02 PM
Solar Eclipse Timing 2025 Surya Grahan, सूर्य ग्रहण: आज रविवार 21 सितंबर को साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण कहलाएगा। कुछ देशों में यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा व कुछ में नहीं देखा जा सकेगा। फिर भी आप घर बैठकर लाइव सूर्य ग्रहण के नजारे का आनंद ले सकते हैं। पितृपक्ष के आखिरी दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है। भारत में इस ग्रहण का प्रभाव नहीं रहेगा। पर हां, कुछ देशों में यह ग्रहण प्रभावकारी व दार्शनिक भी होगा। आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण की टाइमिंग व लाइव स्ट्रीमिंग की डिटेल्स-

21 सितंबर को 11 बजे से सूर्य ग्रहण शुरू

यह सूर्य ग्रहण आंशिक होगा। 21 सितंबर की रात में 11 बजे ग्रहण शुरू होगा और 22 सितंबर को लगभग सुबह 3 बजकर 24 मिनट तक रहने वाला है। यह ग्रहण 4 घंटे से अधिक समय रहेगा।

आंशिक सूर्य ग्रहण कब लगता है?

आंशिक सूर्य ग्रहण तब लगता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच से चंद्रमा गुजरता है, लेकिन एक पक्ति में सूर्य, चंद्रमा और धरती नहीं होते हैं। सूर्य का सिर्फ एक भाग ही ढका हुआ नजर आएगा। आंशिक सूर्य ग्रहण को ही खंडगास सूर्य ग्रहण कहा जाता है।

सूतक: जिस देश में ग्रहण दिखाई देगा, वहां सूतक काल 12 घंटे पहले से लग जाएगा। सूर्य ग्रहण रात में होने के कारण भारत में नजर नही आएगा। इसीलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। यह भारत को छोड़ ऑस्ट्रेलिया,अंटार्कटिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर में दिखेगा।

घर बैठे देखें लाइव नजारा

भारत में ग्रहण नहीं दिखने वाला है लेकिन फिर भी घर बैठे ग्रहण का लाइव नजारा आप देख सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने से नासा (NASA) और टाइम एंड डेट (Time and Date) की वेबसाइट व यू ट्यूब चैनल के जरिए लाइव स्ट्रीमिंग का लुफ्त उठा सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

