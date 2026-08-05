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solar eclipse date: 12 अगस्त को पूर्ण सूर्य ग्रहण डायमंड रिंग का नजारा दिखाएगा, किस चीजों का लोग कर रहे इंतजार

By Anuradha Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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solar eclipse date:12 अगस्त को लगने वाला सूर्य ग्रहण क्यों खास होगा, क्यों इसका लोग इंतजार कर रहे हैं। इसके बारे में आप यहां जान सकते हैं।

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सूर्य ग्रहण के दौरान कैसा दिखेगा सूर्य, क्या है इसकी खासियत

पूर्ण सूर्य ग्रहण आने वाला है। सूर्य ग्रहण में सिर्फ वो अंधेरा ही नहीं होता देखने के लिए जो चंद्रमा के कवर करने के दौरान होता है, इसके अलावा भी कई ऐसी खास चीजें हैं जो आप सूर्य ग्रहण के दौरान देख सकते हैं। 12 अगस्त को आखिरी सूर्य ग्रहण लग रहा है। यह ग्रहण बहुत खास होगा। यूरोप में तो इसको लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं। खगोलीय घटनाओं का आनंद लेने वाले लोग इसको लेकर काफी उत्सुक हैं। भारत में इस ग्रहण को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और इस ग्रहण का सूतक काल भी नहीं माना जाएगा। आइए जानते हैं कि जहां ये ग्रहण दिखाई देगा, वहां इसको लेकर क्या कहा जा रहा है।

सनस्पॉट भी देख सकेंगे?

सूर्य ग्रहण के दौरान लोग सनस्पॉट देखते हैं। इसको देखने के लिए आइएसओ सर्टिफाइड सूर्य ग्रहण ग्लास से ही देखा जा सकता है। जब चंद्रमा सूर्य के किनार आता है तो इस स्पॉट को सनस्पॉट कहते हैं। ये एक खास नजारा होता है, जिसका लोग लुत्फ उठाना चाहते हैं।

रिंग ऑफ फायर, डायमंड रिंग और बेली बीडस

सूर्य ग्रहण होता है तो रिंग ऑफ फायर, बेली बीड और डायमंड रिंग जैसे नजारा भी देखने को मिलते हैं। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है तो इसमें आपको डायमंड रिंग का नजारा देखने को मिलेगा। जैसे ही चंद्रमा सूर्य को कवर करेगा तो हलकी सी रोशनी गोलाई में दिखाई देगी, जहां से एक मोती सा कुछ चमकेगा, ऐसा लगेगा मानों हीरे की रिंग दिखाई दे रही हो।

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हीरे की रिंग के बाद बैली बीड्स का नजारा देखने को मिलेगा। जब पूर्ण सूर्यग्रहण दिखाई देता है तो जैसे ही चंद्रमा सूर्य को कवर करता है वैसे ही सूर्य का प्रकाश उबड़ खाबड़ पहाड़ियों के कारण एक मोती की माला की तरह चमकता हुआ दिखता है, इसे बेली बीड्स कहते हैं। ये नजारा भी बहुत खास माना जाता है।

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कहां दिखाई देगा ग्रहण और कब दिखाई देगा?

यह ग्रहण जब होगा, उस समय भारत में रात होगी, इसलिए इसका कोई धार्मिक महत्व भारत में नहीं माना जाएगा। ग्रहण यूरोप के कई भागों, स्पेन, ग्रीनलेंड, आइसलेंड आदि में देखा जाएगा। आपको बता दें कि भारत में ग्रहण भारत में दोपहर या शाम को लगते हैं, लेकिन यह ग्रहण रात 9:02 आईएसटी और अधिकतम 11:16 आईएसटी तक रहेगा और 1:28 बजे आईएसटी पर समाप्त हो जाएगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

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शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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