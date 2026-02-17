Solar eclipse Time Surya Grahan in India 2026: साल का पहला सूर्य ग्रहण मंगलवार को आज लगेगा। भारतीय समयानुसार ग्रहण दोपहर 03:20 पर स्पर्श होगा। साल के पहले सूर्य ग्रहण का नजारा देखने में रोमांचक प्रतीत होगा।

Solar eclipse Time Surya Grahan: इस साल सूर्य ग्रहण का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। 17 फरवरी के दिन अमावस्या पर फाल्गुन मास में सूर्य ग्रहण लग रहा है। ये साल का पहला सूर्य ग्रहण है, जिसे चंद्रमा पूरी तरह से ढक नहीं सकेगा। यह ग्रहण कुंभ राशि में सूर्य और राहु के संयोग से लगेगा, जिससे कुंभ राशि के जातकों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। भारतीय समयानुसार ग्रहण दोपहर 03:20 पर स्पर्श होगा। साल के पहले सूर्य ग्रहण का नजारा देखने में रोमांचक प्रतीत होगा। चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से नहीं ढक पाएंगे। ऐसे में आसमान में आग की एक अंगूठी सी प्रतीत होगी। आइए जानते हैं पूरे विश्व में कब, कैसे, और किस तरह ये घटना घटित होगी,

सूर्य ग्रहण 4 घंटे 32 मिनट तक, जानें आसमान में आज कब दिखेगा 'आग का छल्ला' भारतीय समयानुसार साल के पहले सूर्य ग्रहण की टोटल टाइमिंग लगभग 4 घंटे और 32 मिनट तक रहेगी। 17 फरवरी की दोपहर में 03:20 पर ग्रहण का स्पर्श होगा। सूर्य ग्रहण अपने चरम पर शाम में 5:42 मिनट पर पहुंचेगा। यही वह समय है जब दुनियाभर के विभिन्न देशों में लोग आसमान में सूर्य को “रिंग ऑफ फायर” की तरह देख सकेंगे। वहीं, सिर्फ 2 मिनट 20 सेकेंड तक पीक पर रहने के बाद ग्रहण कम होना शुरू हो जाएगा।

सूर्य ग्रहण का समय भारत में मंगलवार की दोपहर 3 बजकर 26 मिनट छह सेकंड से सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी। शाम में 05 बजकर 03 मिनट पर ग्रहण का मध्यकाल रहेगा। सूर्य ग्रहण का मोक्ष शाम में 06:47 मिनट पर होगा। साल के पहले सूर्य ग्रहण की समाप्ति शाम में 7:57 बजे तक होगी।

सूर्य ग्रहण कहां देख सकते हैं? चार घंटे से अधिक समय तक चलने वाली यह रोमांचक खगोलीय घटना भारत में नजर नहीं आएगी। यह ग्रहण अर्जेंटीना, चिली, दक्षिण अफ्रीका और अंटार्कटिका में क्लियर तौर पर रिंग ऑफ फायर (अग्नि वलय) के रूप में दिखाई देगा।

सूर्य ग्रहण चरम सीमा पर कैसा नजर आएगा? डॉ. राजेंद्र प्रकाश गुप्त ने अनुसार, साल का पहला सूर्य ग्रहण की चरमावस्था पर- सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कुछ इस तरह आ जाएगा कि लोगों को सौरमंडल का मुखिया 96.20 प्रतिशत तक ढका नजर आएगा। ऐसे में सूर्य एक चमकदार कंगन की तरह दिखाई देगा।

सूर्य ग्रहण उपाय: सूर्य ग्रहण में क्या करें? सूर्य ग्रहण का समय बेहद सेंसीटिव माना जाता है। मान्यताओं अनुसार, ग्रहण से जुड़ी कुछ कहानियां भी जुड़ी हैं। आमतौर पर इस समय को नेगेटिव तौर पर देखा जाता है। ऐसे में सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ उपाय करने से आप कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। इससे नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव भी कम होता है।

सूर्य बीज मंत्र- ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः।

सूर्य गायत्री मंत्र- ॐ भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य: प्रचोदयात्।

सूर्य का वैदिक मंत्र- ॐ आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च।

हिरण्ययेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्।।