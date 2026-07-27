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Surya Grahan Rashifal 2026: 12 अगस्त के सूर्य ग्रहण से इन राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें किसे रहना होगा सावधान

By Yogesh Joshi
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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12 अगस्त 2026 को साल का दूसरा पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा, हालांकि यह भारत में दिखाई नहीं देगा और इसलिए यहां सूतक काल मान्य नहीं होगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण का प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग-अलग पड़ सकता है। मेष, सिंह और धनु राशि के लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं।

सूर्य ग्रहण 2026
surya grahan

Surya Grahan Rashifal 2026: 12 अगस्त 2026 को साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगेगा। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए यहां सूतक काल मान्य नहीं होगा। हालांकि ज्योतिष के अनुसार ग्रहण के समय ग्रहों की स्थिति में होने वाला बदलाव सभी 12 राशियों पर किसी न किसी रूप में असर डाल सकता है। किसी के लिए यह समय नई शुरुआत का संकेत हो सकता है, तो कुछ लोगों को अपने फैसलों में सावधानी बरतने की जरूरत पड़ सकती है।

ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास, मान-सम्मान, पद, नेतृत्व और पिता का कारक माना जाता है। ऐसे में सूर्य ग्रहण के बाद कई लोगों के कामकाज, रिश्तों और आर्थिक मामलों में बदलाव महसूस हो सकता है।

इन राशियों को मिलेंगे अवसर

मेष, सिंह और धनु राशि के लोगों के लिए यह समय नए अवसर लेकर आ सकता है। नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। रुके हुए काम पूरे होने की संभावना रहेगी। अगर किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो सोच-समझकर फैसला लें।

इन राशियों को रहना होगा संभलकर

वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातकों को पैसों के मामलों में थोड़ा संभलकर चलना चाहिए। बेवजह खर्च बढ़ सकते हैं। निवेश करने से पहले अच्छी तरह विचार करना बेहतर रहेगा। काम में धैर्य बनाए रखें।

इन राशियों के लिए समझदारी जरूरी

मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए रिश्तों में समझदारी जरूरी रहेगी। किसी छोटी बात को बड़ा बनने से रोकें। परिवार और जीवनसाथी के साथ खुलकर बात करें। कार्यक्षेत्र में भी जल्दबाजी से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा।

ये राशि वाले भी रखें ध्यान

कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लोगों को सेहत और मानसिक तनाव पर ध्यान देना चाहिए। काम का दबाव बढ़ सकता है, इसलिए आराम और दिनचर्या का भी ध्यान रखें। खानपान में लापरवाही न करें।

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सूर्य ग्रहण से डरे नहीं

सूर्य ग्रहण को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। ग्रहण को बदलाव का संकेत माना जाता है। अगर इस दौरान धैर्य, संयम और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ा जाए तो कई परेशानियों से बचा जा सकता है।

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भारत में नहीं दिखेगा सूर्य ग्रहण

ध्यान रहे कि 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहां सूतक काल नहीं लगेगा। मंदिरों के कपाट बंद करने या दैनिक कार्यों पर किसी तरह की रोक नहीं मानी जाएगी।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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