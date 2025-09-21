आज लगने वाला सूर्य ग्रहण यहां देगा दिखाई, रात्रि में 10.59 बजे से होगा शुरू, सुबह 3.23 पर होगा समाप्त

21 सितंबर 2025 को सूर्य ग्रहण लगेगा। भारतीय समयानुसार यह ग्रहण रात्रि 10:59 बजे शुरू होकर अगले दिन सुबह 3:23 बजे समाप्त होगा, यानी लगभग 4 घंटे 24 मिनट तक रहेगा। सूर्य ग्रहण के दौरान, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और सूर्य का एक भाग या पूरा हिस्सा अंधकार में छिप जाता है।

21 सितंबर 2025 को सूर्य ग्रहण लगेगा। भारतीय समयानुसार यह ग्रहण रात्रि 10:59 बजे शुरू होकर अगले दिन सुबह 3:23 बजे समाप्त होगा, यानी लगभग 4 घंटे 24 मिनट तक रहेगा। सूर्य ग्रहण के दौरान, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और सूर्य का एक भाग या पूरा हिस्सा अंधकार में छिप जाता है। इसे वैज्ञानिक दृष्टि से खगोलीय घटना माना जाता है, जबकि हिन्दू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में इसे विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व दिया गया है।

आंशिक सूर्य ग्रहण- यह ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। इसका अर्थ यह है कि सूर्य का केवल कुछ हिस्सा ही चंद्रमा द्वारा ढंका जाएगा, जबकि पूरा सूर्य दृश्य में रहेगा। ग्रहण की शुरुआत रात्रि 10:59 बजे होगी, ग्रहण का चरम काल लगभग 22 सितंबर को सुबह 1:11 बजे होगा और ग्रहण समाप्ति सुबह 3:23 बजे होगी।

ग्रहण कहां दिखाई देगा 21 सितंबर 2025 को होने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। यह आंशिक सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध के देशों में देखा जाएगा। विशेष रूप से, यह ग्रहण न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट, अंटार्कटिका, और दक्षिणी प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। इस ग्रहण का अधिकतम दृश्यता न्यूज़ीलैंड के साउथ आइलैंड में होगी, जहाँ सूर्य का लगभग 85% हिस्सा चंद्रमा द्वारा ढका जाएगा।

ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, लेकिन खगोलशास्त्र प्रेमी इसे ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम के माध्यम से देख सकते हैं। NASA इस ग्रहण का लाइव प्रसारण करेंगी।