Surya Grahan Rashifal: कल का सूर्य ग्रहण किस राशि के लिए अच्छा, किसके लिए भारी, ज्योतिर्विद से जानें उपाय

Solar Eclipse in India 21 September 2025 Surya Grahan: आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या 21 सितंबर 2025 दिन रविवार को भारतीय मानक समय के अनुसार रात में 11:00 बजे से लेकर 3:24 बजे तक सूर्य ग्रहण लगेगा। इस का प्रभाव सभी 12 राशियों पर होगा।

आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या 21 सितंबर 2025 दिन रविवार को भारतीय मानक समय के अनुसार रात में 11:00 बजे से लेकर 3:24 बजे तक सूर्य ग्रहण लगेगा यह खण्ड सूर्य ग्रहण भारतीय भूमि से दृश्य नहीं होगा। यह सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में दिखाई देगा। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, टैंगो, अंटार्कटिका आदि क्षेत्रों में प्रमुखता के साथ दिखाई देगा। जबकि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान जैसे राष्ट्रों से दृश्य नहीं होगा। भारत भूमि से दृश्य नहीं होने के कारण धार्मिक दृष्टिकोण से इस सूर्य ग्रहण का भारत में कोई महत्व नहीं है। इस कारण से सूतक आदि जैसे नियम लागू नहीं होंगे । मंदिर आदि के कपाट बंद नहीं होंगे, फिर भी ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसका प्रभाव जरूर दिखाई देगा। यह सूर्य ग्रहण उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र तथा कन्या राशि में लगेगा इस कारण से कन्या राशि एवं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों को नहीं देखना चाहिए। ग्रहों की इन्ही स्थिति एवं योगो के आधार पर मेष से मीन तक निम्न प्रभाव पड़ेगा :-

मेष: बुद्धि बल से आर्थिक लाभ होगा । आंतरिक दर में थोड़ी वृद्धि होगी । प्रतियोगिता में विजय। कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा। दांपत्य जीवन एवं प्रेम संबंधों में सामान्य तनाव होगा। क्रोध में वृद्धि होगी । खर्च में वृद्धि होगा। पिता को कष्ट होगा। संतान को कष्ट। उपाय :- भगवान गणेश को दूर्वा चलाइए।

वृष : मनोबल एवं स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव होगा। वाहन एवं गृह निर्माण में वृद्धि होगी। खर्च बढेगा । सांस, घबराहट एवं सीने की तकलीफ में वृद्धि हो सकती है। धन संबंधित कार्य में प्रगति होगा। धन संग्राम को लेकर सतर्क होगा। विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी। खर्च में वृद्धि होगी। जीवनसाथी के स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ेगा।

उपाय :- अपनी थाली से रोटी निकल कर गए और कुत्ते को नियमित खिलाएं।

मिथुन: नौकरी व्यवसाय व्यापार में प्रगति एवं पदोन्नति की स्थिति बनेगी। मानसिक उच्चता बनी रहेगी । गृह एवं वाहन सुख बढ़ेगा। परिश्रम एवं सम्मान में वृद्धि होगी। कार्यों में भाग्य साथ प्राप्त होगा। संतान पक्ष से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ेगी। घबराहट में वृद्धि होगी।

उपाय :- श्री हनुमान जी की उपासना करें। कर्क : आंतरिक शत्रुओं में वृद्धि होगी। घर, गाड़ी, जमीन, जायदाद का सुख बढ़ेगा। पद, प्रतिष्ठा, सम्मान नौकरी तथा व्यवसाय में उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। आय के नए साधन बनेंगे। पराक्रम, पुरुषार्थ बढ़ेगा। वाणी की तीव्रता में वृद्धि होगी। पारिवारिक खर्च में वृद्धि होगा। धन संग्रह भी बढ़ेगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता होगी। दांतों की समस्या पर खर्च होगा।

उपाय :- भगवान गणेश जी को हरा पान का पत्ता और दूर्वा जरुर चढ़ाएं। सिंह : पुरुषार्थ, कार्य क्षमता, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी। कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्टेशन क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ होगा। वाणी की तीव्रता में वृद्धि होगी। सिर की समस्या या चिंतन में वृद्धि होगी। पारिवारिक खर्च बढ़ेगा। कंधे कमर का दर्द बढ़ेगा। संतान पक्ष को लेकर चिंता बढ़ेगी।

उपाय :- पांच सूखा नारियल बहते जल में शनिवार को प्रवाहित करें। कन्या : सुख के संसाधनों में वृद्धि होगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। अचल संपत्ति का लाभ प्राप्त होगा। वाहन से जुड़े कार्यों एवं रियल स्टेट के क्षेत्र से जुड़े कार्यों को विशेष लाभ मिलेगा। वाणी की कटुता में वृद्धि होगी। पारिवारिक खर्चे में वृद्धि होगी। पेट की समस्या में वृद्धि होगी। धन संग्रह में अवरोध होगा। मानसिक द्वंद्व में वृद्धि होगी।

उपाय :- गेहूं का दान जरूर। तुला : व्यक्तित्व में तीव्रता बढ़ेगी। मानसिक द्वंद में वृद्धि होगी। सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा परंतु खर्च भी बढ़ेगा। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। चोट अथवा ऑपरेशन की स्थिति बन सकती है। दूरस्थ यात्रा का योग बनेगा। परिश्रम में अवरोध होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर खर्च बढ़ेगा। दांपत्य जीवन एवं प्रेम संबंधों में क्रोध के कारण तनाव बढ़ेगा।

उपाय : सवा सौ ग्राम चने की दाल गाय को खिलाने एवं तीन हल्दी की गांठ मंदिर में दान करें। वृश्चिक : आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा। आय के नए साधन बनेंगे। व्यापारिक गतिविधियों में विस्तार होगा। दूरस्थ यात्रा का योग बनेगा। विदेशी यात्रा का विचार सफल होगा। हृदय की समस्या अथवा सीने की समस्या के कारण तनाव बढ़ेगा। वाहन की क्षति हो सकती है। गृह निर्माण पर खर्च बढ़ सकता है। माता के स्वास्थ्य पर चिंता बढ़ेगी। वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा।

उपाय :- सवा मुट्ठी जो बातें जल में प्रवाहित करें तथा गुड का दान करें। धनु : मानसिक स्थिरता, सोचने की क्षमता एवं मनोबल में वृद्धि होगी। पराक्रम, पुरुषार्थ एवं सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी। सेल्स मार्केट, वकालत, अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ होगा। सरकारी तंत्र से जुड़े लोगों को लाभ होगा। संतान की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। पिता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। दांपत्य जीवन में सफलता मिलेगी तथा वैवाहिक कार्यक्रमों में सफलता मिलेगी।

उपाय :- भगवान शिव की उपासना करें एवं शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाये। मकर : घरेलू तनाव में वृद्धि होगी। पेट एवं पैर की समस्या के कारण तनाव बढ़ेगा। क्रोध में वृद्धि होगी। रियल स्टेट, कंस्ट्रक्शन, वाहन, निर्माण क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ होगा। अचल संपत्ति का लाभ होगा पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ेगा परिश्रम में अवरोध बढ़ेगा। अति घनिष्ठ व्यक्ति से तनाव बढ़ेगा। अचानक खर्च में वृद्धि बढ़ेगी। भोग विलासिता के कार्यों पर खर्च बढ़ेगा। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर होंगे।

उपाय :- गाय एवं कुत्ते को रोटी खिलाने तथा केले का दान किसी गरीब को करें। कुंभ : आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा। विदेशी व्यापार हेतु प्रयासरत लोगो का कार्य बढ़ेगा । पराक्रम पुरुषार्थ सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी । गृह, वाहन, अचल संपत्ति का लाभ प्राप्त होगा। आय के नए साधन बनेंगे। आँख की समस्या के कारण खर्च बढ़ेगा। पारिवारिक खर्च में वृद्धि होगा। दांपत्य सुख में सामान्य उलझन बनी रह सकती है। कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा।

उपाय : भगवान शिवा को भस्म चढ़ावे तथा शिवलिंग पर चावल चीनी दूध अर्पित करें। मीन : सामाजिक पद प्रतिष्ठा सम्मान नौकरी व्यवसाय में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ होगा। पेट एवं पैर की समस्या के कारण तनाव बढ़ेगा। पराक्रम, पुरुषार्थ बढ़ेगा एवं मित्रों के साथ समय व्यतीत होगा। अति घनिष्ठ व्यक्ति से तनाव बढ़ेगा। दांपत्य जीवन और प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी परंतु अति जिद्द के कारण तनाव भी बढ़ेगा। अचानक यात्रा खर्च में वृद्धि हो सकती है।