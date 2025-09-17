Surya grahan: 21 सितंबर को कब लगेगा सूर्य ग्रहण, कुंभ राशि के लोगों को रहना होगा सतर्क

Solar Eclipse 21 september 2025: स साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को लगने वाला है। यह आंशिक सूर्यग्रहण होगा। यह ग्रहण जब होगा, उस समय भारत में रात होगी, इसलिए यह ग्रहण भारत में नहीं माना जाएगा। इस ग्रहण के धार्मिक नियम और सूतक काल के नियम भी नहीं मानें जाएंगे।

भारत में ग्रहण का कोई धार्मिक महत्व नहीं होगा। 21 सितंबर को सर्व पितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजकर 59 मिनट पर लगेगा। सूर्य ग्रहण देर रात 1 बजकर 11 मिनट पर पीक पर होगा। सूर्य ग्रहण का समापन 22 सितंबर को तड़के 3 बजकर 23 मिनट पर होगा। इस समय से शारदीय नवरात्र की तिथि लग जाएगी। आपको बता दें कि इस ग्रहण का धार्मिक महत्व नहीं है, लेकिन ज्योतिष के तौर पर ग्रहण का बहुत अधिक महत्व

आपको बता दें कि यह ग्रहण कन्या राशि में लगेगा। इस दिन उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगाष इस ग्रहण का प्रभाव अधिकतर राशियों पर होगा। यह ग्रहण कुंभ राशि वालों के लिए परेशानी वाला हो सकता है। इस राशि को अचानक लाभ की स्थिति या हानि की स्थिति बनेगी। इस दौरान कुंभ राशि को आर्थिक मामलों में रिस्क लेने से बचना चाहिए। बिना सोचे समझे आपको किसी तरह का रिस्क नहीं लेना है। निवेशकर रहे हैं, तो अच्छे से रिसर्च करें। आपके खिलाफ कोई साजिश तक बना सकता है, इसलिए थोड़ा सतर्क रहें। एक तरह से कुंभ राशि के लिए इस ग्रहण के थोड़े सीरियस नतीजे सामने आ सकते हैं। आपका दिया धन वापस ना मिलने के भी योग बन रहे हैं। इसके अलावा कन्या राशि वालों के लिए मिला-जुला असर देगा। इस राशि के लोगों को पहले से थोड़ा सतर्क रहना होगा। इस ग्रहण का सबसे अधिक प्रभाव कुंभ राशि पर लगेगा।