Solar eclipse date: 2026 में कोई सूर्य ग्रहण है या नहीं? जानें 2027 का पहला ग्रहण कब लगेगा?
Surya grahan 2027: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या तिथि पर ही लगता है, जबकि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। जानें इस साल अब कोई सूर्य ग्रहण है या नहीं और 2027 का पहला सूर्य ग्रहण किस दिन लगेगा?
आसमान में होने वाली खगोलीय घटनाएं अक्सर लोगों का ध्यान खींचती हैं। जिनमें से एक है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण का ज्योतिषीय महत्व भी है। ज्योतिषाचार्यों का मत है कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव देश-दुनिया के साथ मानव जीवन पर भी पड़ता है। यह प्रभाव अलग-अलग राशियों पर शुभ-अशुभ हो सकता है। 2026 अब खत्म होने वाला है और नए साल 2027 की शुरुआत होने वाली है। इस बीच लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या इस साल कोई सूर्य ग्रहण लगेगा या फिर सूर्य ग्रहण का नजारा सीधा अगले साल ही दिखेगा। सूर्य ग्रहण तब होता है, जब चांद, सूरज और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। ग्रहण से दौरान चंद्रमा कुछ समय के लिए सूरज को ढक लेता है, जिससे कुछ समय के लिए सूर्य की रोशनी रुक जाती है और पृथ्वी के एक हिस्से पर छाया पड़ती है। जानें अगला सूर्य ग्रहण कब है और भारत में दिखेगा या नहीं।
अगला सूर्य ग्रहण कब लगेगा?
इस साल यानी 2026 में अब कोई सूर्य ग्रहण नहीं लगेगा। 2027 में कुल पांच ग्रहण लगेंगे जिनमें से दो सूर्य ग्रहण और तीन चंद्र ग्रहण हैं। 2027 का पहला सूर्य ग्रहण 6 फरवरी 2027 को लगेगा, इस दिन मौनी अमावस्या है। यह एक वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, जिसे ‘रिंग ऑफ फायर’ भी कहा जाता है।
वलयाकार सूर्य ग्रहण क्या होता है:
वलयाकार सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, लेकिन सूर्य को पूरी तरह नहीं ढक पाता। इस दौरान सूर्य का बाहरी हिस्सा चमकदार छल्ले की तरह दिखाई देता है। इसी खगोलीय घटना को 'रिंग ऑफ फायर' भी कहा जाता है।
क्या 6 फरवरी 2027 को भारत में दिखेगा सूर्य ग्रहण?
2027 के पहले सूर्य ग्रहण की भारत में दृश्यता नहीं होगी। इसे देश के किसी भी स्थान से नहीं देखा जा सकेगा। ग्रहण के पूरे समय सूर्य भारत में क्षितिज से नीचे रहेगा। इसलिए भारत में सूतक काल भी मान्य नहीं होगा।
2027 का पहला सूर्य ग्रहण भारत में कितने बजे शुरू होगा:
2027 का पहला सूर्य ग्रहण 6 फरवरी को शाम 06 बजकर 28 मिनट पर प्रारंभ होगा। इस समय सूर्यास्त हो चुका होगा। जिसके कारण सूरज क्षितिज के नीचे रहेगा। भारत में ग्रहण अपने चरम पर रात 09 बजकर 30 मिनट पर रहेगा। पूर्ण ग्रहण समाप्त रात 11 बजकर 25 मिनट होगा। ग्रहण का समापन 7 फरवरी को रात 12 बजकर 32 मिनट पर होगा। ग्रहण की कुल अवधि 06 घंटे 04 मिनट की रहने वाली है।
यह ग्रहण कहां नजर आएगा:
दक्षिण अमेरिका और पश्चिमी अफ्रीका में इस ग्रहण को आंशिक सूर्य ग्रहण के रूप से देखा जा सकेगा। दक्षिणी चिली और अर्जेंटीना में वलयाकार सूर्य ग्रहण का नजारा दिखेगा।
भारत में अगला सूर्य ग्रहण कब दिखेगा:
02 अगस्त 2027 को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में नजर आएगा। ग्रहण के समय सूर्य क्षितिज से ऊपर रहेगा, जिसके कारण इस ग्रहण की दृश्यता रहेगी। इसे सदी का सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण माना जा रहा है। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण करीब 06 मिनट 23 सेकंड अपने पूर्ण चरम पर रहेगा। भारत मं यह ग्रहण आंशिक तौर पर नजर आएगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान