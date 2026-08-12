सूर्य ग्रहण आज: रात 9 बजे के बाद शुरू होगा ग्रहण, 11:16 बजे होगा मध्य; भारत में नहीं दिखेगा
Solar Eclipse 2026 Today: साल का आखिरी पूर्ण सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 को भारतीय समयानुसार रात 9:04 बजे शुरू होगा, रात 11:16 बजे चरम पर रहेगा और 13 अगस्त को रात 1:28 बजे समाप्त होगा। हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहां सूतक काल मान्य नहीं होगा।
Surya Grahan 2026: साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज यानी 12 अगस्त 2026, बुधवार को लगने जा रहा है। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। ग्रहण को लेकर भारत में भी लोगों के बीच काफी उत्सुकता है। खास बात यह है कि ग्रहण का समय भारतीय समय के अनुसार रात में पड़ रहा है। ऐसे में भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। दुनिया के कई हिस्सों में लोग इस दुर्लभ खगोलीय घटना को देख सकेंगे।
रात 9 बजे के बाद शुरू होगा सूर्य ग्रहण
भारतीय समय के अनुसार सूर्य ग्रहण की शुरुआत करीब रात 9 बजकर 4 मिनट पर होगी। इसके बाद ग्रहण अपने चरम की ओर बढ़ेगा। करीब रात 11 बजकर 16 मिनट पर ग्रहण का मध्य माना जा रहा है। हालांकि उस समय भारत में रात होने के कारण यहां से सूर्य ग्रहण को देखा नहीं जा सकेगा। 13 अगस्त की देर रात 01:28 बजे सूर्य ग्रहण समाप्त होगा।
ग्रहण की पूरी खगोलीय प्रक्रिया कई घंटों तक चलेगी। अलग-अलग स्थानों पर इसके शुरू होने और खत्म होने का स्थानीय समय अलग रहेगा।
भारत में क्यों नहीं दिखेगा सूर्य ग्रहण?
सूर्य ग्रहण तभी दिखाई देता है जब किसी स्थान से देखने पर सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति ऐसी हो कि चंद्रमा सूर्य को ढकता हुआ नजर आए। 12 अगस्त का पूर्ण सूर्य ग्रहण भारत के आसमान से दिखाई देने वाले क्षेत्र में नहीं है।
इसके अलावा भारत में जब ग्रहण की घटना होगी, उस समय रात होगी। इसलिए देश के किसी भी हिस्से से इसे सीधे सूर्य के सामने घटित होते हुए नहीं देखा जा सकेगा।
इन जगहों पर दिखेगा पूर्ण सूर्य ग्रहण
इस बार पूर्ण सूर्य ग्रहण का सबसे खास नजारा ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस और स्पेन के कुछ हिस्सों में देखने को मिलेगा। पुर्तगाल के एक छोटे हिस्से में भी पूर्ण ग्रहण दिखाई देगा। यूरोप, कनाडा, उत्तरी अमेरिका और उत्तर-पश्चिमी अफ्रीका के कई इलाकों में आंशिक ग्रहण देखा जा सकेगा।
पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा कुछ समय के लिए सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है। जिस क्षेत्र में चंद्रमा की पूरी छाया पहुंचती है, वहां दिन में कुछ समय के लिए अंधेरा जैसा नजारा दिखाई देता है।
भारत में सूतक काल लगेगा या नहीं?
सूर्य ग्रहण को लेकर भारत में सबसे ज्यादा सवाल सूतक काल को लेकर है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल ग्रहण से पहले का वह समय है, जिसमें कई धार्मिक कार्यों को लेकर विशेष नियम माने जाते हैं।
चूंकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए धार्मिक मान्यता के अनुसार भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं माना जाएगा। यानी भारत में ग्रहण के कारण मंदिर बंद करने या पूजा-पाठ रोकने जैसी परंपराएं लागू नहीं होंगी।
साल का आखिरी सूर्य ग्रहण
12 अगस्त का यह पूर्ण सूर्य ग्रहण साल 2026 का आखिरी सूर्य ग्रहण है। खगोल विज्ञान के लिहाज से यह काफी महत्वपूर्ण घटना है। पूर्ण ग्रहण के दौरान सूर्य का बाहरी वातावरण यानी कोरोना भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों के लिए भी ऐसे ग्रहण सूर्य के कोरोना और सौर गतिविधियों के अध्ययन का महत्वपूर्ण अवसर होते हैं।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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